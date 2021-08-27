教師不打針就停職？ 港教界：盼能自行選擇

港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社資料照片）

專家因應變種新型冠狀病毒提倡全民接種疫苗 ，港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所；並要求自費定期檢測 替代打針只能是過渡，未來需要打針。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人建議，不打針的教職員要被停職、停薪。不過，直資學校議會主席陳狄安稱，香港 是自由開放社會，未必需要強制打針，冀議員讓教職員自行選擇。

明報報導，學校教職員需於9月1日前接種疫苗，否則要自費定期檢測。張宇人昨在港台《千禧年代》建議，不打針的教職員應停職、不獲發薪酬。他說，其建議關乎保障學生，否認是強迫教職員打針。

據報導，直資學校議會主席陳狄安昨在同一節目表示，他認識有教師屬長期病患者或大病初癒，加上香港是自由開放社會，認為未必有需要強制教職員打針，冀議員留待教職員自行選擇。教育局早前開出學校恢復全日課的條件，包括學校七成或以上教職員已打針，陳說曾接觸的學校教職員接種率逾七成，已形成保護屏障。

報導說，何栢良昨在商台「在晴朗的一天出發」和港台「千禧年代」表示，料至明年初仍需維持清零政策，若完成接種兩針的比率達七成，可開始逐步放寬防疫措施。

據報導，何栢良認為，現在已有國家限制未完成接種者進入部分人多場所，港府亦需考慮。他又稱，自費定期檢測是過渡性質，未來一定要接種疫苗，不能一直用檢測代替。