我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

教師不打針就停職？ 港教界：盼能自行選擇

香港新聞組／香港27日電
港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社資料照片）
港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所。圖為香港市民在社區疫苗接種中心接種疫苗。（中新社資料照片）

專家因應變種新型冠狀病毒提倡全民接種疫苗，港大感染及傳染病中心總監何栢良提議，政府可考慮仿效其他國家，限制未打針者進入部分場所；並要求自費定期檢測替代打針只能是過渡，未來需要打針。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人建議，不打針的教職員要被停職、停薪。不過，直資學校議會主席陳狄安稱，香港是自由開放社會，未必需要強制打針，冀議員讓教職員自行選擇。

明報報導，學校教職員需於9月1日前接種疫苗，否則要自費定期檢測。張宇人昨在港台《千禧年代》建議，不打針的教職員應停職、不獲發薪酬。他說，其建議關乎保障學生，否認是強迫教職員打針。

據報導，直資學校議會主席陳狄安昨在同一節目表示，他認識有教師屬長期病患者或大病初癒，加上香港是自由開放社會，認為未必有需要強制教職員打針，冀議員留待教職員自行選擇。教育局早前開出學校恢復全日課的條件，包括學校七成或以上教職員已打針，陳說曾接觸的學校教職員接種率逾七成，已形成保護屏障。

報導說，何栢良昨在商台「在晴朗的一天出發」和港台「千禧年代」表示，料至明年初仍需維持清零政策，若完成接種兩針的比率達七成，可開始逐步放寬防疫措施。

據報導，何栢良認為，現在已有國家限制未完成接種者進入部分人多場所，港府亦需考慮。他又稱，自費定期檢測是過渡性質，未來一定要接種疫苗，不能一直用檢測代替。

檢測 疫苗 香港

上一則

獲刺繡界「奧斯卡」 溫州繡娘結合法繡和中國風

下一則

外傭回港檢疫 7000人搶住1間酒店 房租貴78%

延伸閱讀

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣

BNT提早送台 郭台銘催貨、台積電說服政府 分工達陣
南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍

南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍
第1例 馬州公校女教師 拒戴口罩遭停職

第1例 馬州公校女教師 拒戴口罩遭停職
疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

疫苗陸續抵台「捷克捐贈也在內」？指揮中心8/27說明

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命