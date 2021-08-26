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港律師會改選 親中派人數較多可望拿下會長一職

香港新聞組╱香港26日電

香港律師會昨晚改選數名理事，被視為親中派的參選代表勝出，各理事稍後將互選會長，以人數計算，預料將由親中人士出任。

綜合香港媒體的報導，律師會理事會有20名理事，每次改選5個席位，由會員選出。

這次改選主要有兩張參選名單，一張是親泛民的「開明派」，另一張是親中的「專業派」，結果後者的5人名單勝出，各人都取得超過3300票。

新一屆理事會誕生後，律師會將互選會長及副會長，以目前理事人數計算，「專業派」有14人，「開明派」有6人，預料「專業派」代表最終成為律師會掌舵人。

香港大多數專業團體都被政府認可，彼此有合作關係，這些專業團體當中，較著名及有影響力的，包括：大律師公會、律師會及教育專業人員協會。

就律師會而言，由於獲得官方認可，政府會就很多法律工作徵詢其意見，官方資助的組織和諮詢機構也會委任由律師會推薦的人員。

香港主權轉移以後，本地不少專業團體大都支持泛民主派，其中以大律師公會和教協的立場最清晰，也最具影響力，後者更由民主黨主導。

2019年「反送中」運動爆發後，不少專業團體參與其中，而在港區國安法實施後，外界非常關注它們與政府的關係。

港府8月初首先向教協開刀，聲稱教協已不再是專業團體，被政治凌駕，宣布取消與教協的合作關係；教協在巨大的政治壓力下，其後宣布解散。

律師會過去與北京和港府沒有太大矛盾，但在這次改選中，參選的「開明派」名單中，有人被指曾公開支持「反送中」，因此引起北京方面的關注。

行政長官林鄭月娥早前曾公開表示，如果律師會的專業被政治凌駕，政府將會考慮取消與該會的合作關係。

幾天前，「開明派」參選人之一、競逐連任的羅彰南（Jonathan Ross）表示，考慮到自身及家人安全，宣布退選。

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