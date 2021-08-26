香港資深導演張婉婷：電檢修例 不知何時會觸紅線

資深電影導演張婉婷稱，她不會將紅線放在心中，說作為導演應有勇氣堅持自己的路線。（本報資料照片）

港區國安法實施後，香港電影 也將受到審查，昨日港府提出電影檢查條例修訂草案，其中提及若認定電影不利國安，可撤銷上映。業者憂心，不利國安等說法模糊，恐製造寒蟬效應。資深電影導演 張婉婷稱，她不理解何謂「不利」，業界對修例有很多疑問，不知何時會觸及紅線，但她不會將紅線放在心中，說作為導演應有勇氣堅持自己的路線。

明報報導，張婉婷昨在港台《千禧年代》稱，自6月起港府修訂《電影檢查條例》對電影檢查員的指引，訂明如影片可能危害國家安全不宜上映，業界一直很多疑問，雖然曾與港府開會，但現時未有案例，港府也不能說出肯定答案。她稱，投資 者現時已很審慎，「肯投資的（電影）通常很安全」，電影導演會的會員則對創作較憂慮，因現時並沒案例可從，但她認為作為導演，「自由在心中，唔會將紅線放在心中」，會繼續拍自己有感覺、覺得值得拍的電影，堅持自己的路線，不會自我審查。

據報導，草案另建議商經局長可延長檢查員就影片作出決定的時限，每次不多於28天，另不設上訴機制，若不同意審批決定可透過司法覆核處理。張婉婷關注，一般電影製作頂多預留一個月送檢，質疑當局可延長審批時限多少次，而司法覆核往往無了期，憂會錯過電影檔期。

報導引述浸會大學電影學院副教授吳國坤昨在同一節目稱，過往帶有諷刺意味的港產電影，如《國產凌凌漆》、《表姐，妳好嘢！》，雖不直接構成危害國安，但是否構成不利國安，需視乎檢查員如何詮釋，憂修例造成寒蟬效應，令電影製作人的創作過分謹慎。

然而，香港體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國指出，修例只是將電檢指引以更準確立法方式落實，讓業界更有保障，又認為「危害」和「不利於」的字眼分別不大。

他認為，目前不能就不同場景能否通過審查作判斷，認為仍有空間探討，例如可以就某些對白和場景，作刪剪修改等，不會影響創作自由，會在立法會審議條例時，反映業界意見。