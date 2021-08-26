港澳辦副主任黃柳權：香港移民正常 無關國安法

中國國務院港澳辦副主任黃柳權表示，離港人數僅反映人口正常流動。（圖：中國國務院新聞辦公室提供）

中國國務院 港澳辦副主任黃柳權昨日在港出席一個青年分享會後表示，對於香港 近日的移民 潮，他說離港人數增加僅反映人口正常流動進出，不認同有意見指巿民因國安法對香港失信心才離港。

黃柳權昨日到公開大學出席粵港澳大灣區建設宣講會，他會後被問及支不支持香港特首林鄭月娥未來5年繼續任特首？黃柳權昨日表示，港澳辦主任夏寶龍上月已對未來香港管制團隊提出希望和要求，凡是符合夏寶龍提的「五個善於」，就應當支持。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，黃柳權的回答反映中央現階段不想回應下任特首問題，不必就中央的取態作過分解讀。

明報報導，移民潮下今年上半年有近9萬人離港，黃柳權回應提問稱離港人數僅反映人口正常流動，不認同數字反映巿民因國安法生效、對香港發展失信心繼而離港，黃反指國安法令巿民重回安全寧靜生活，使法治彰顯，社會重回正軌，都是不爭的事實，建議公眾聚焦香港經濟發展指標。

他又提到，訪港之行短短數日，見社會秩序井然，巿民生活平靜如常，又指近日掀起學習十四五規畫綱要的熱潮，感受到社會正凝聚「一心一意講發展」的共識。

另據香港電台報導，黃柳權也建議大家看去年或上半年的各項經濟發展指摽，都超出市場預期。一些跨國公司大企業正準備增加招聘僱員，香港的金融市場非常穩定，新股上市數量都是遠高於過去。