我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

港澳辦副主任黃柳權：香港移民正常 無關國安法

香港新聞組／香港26日電
中國國務院港澳辦副主任黃柳權表示，離港人數僅反映人口正常流動。（圖：中國國務院新聞辦公室提供）
中國國務院港澳辦副主任黃柳權表示，離港人數僅反映人口正常流動。（圖：中國國務院新聞辦公室提供）

中國國務院港澳辦副主任黃柳權昨日在港出席一個青年分享會後表示，對於香港近日的移民潮，他說離港人數增加僅反映人口正常流動進出，不認同有意見指巿民因國安法對香港失信心才離港。

黃柳權昨日到公開大學出席粵港澳大灣區建設宣講會，他會後被問及支不支持香港特首林鄭月娥未來5年繼續任特首？黃柳權昨日表示，港澳辦主任夏寶龍上月已對未來香港管制團隊提出希望和要求，凡是符合夏寶龍提的「五個善於」，就應當支持。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，黃柳權的回答反映中央現階段不想回應下任特首問題，不必就中央的取態作過分解讀。

明報報導，移民潮下今年上半年有近9萬人離港，黃柳權回應提問稱離港人數僅反映人口正常流動，不認同數字反映巿民因國安法生效、對香港發展失信心繼而離港，黃反指國安法令巿民重回安全寧靜生活，使法治彰顯，社會重回正軌，都是不爭的事實，建議公眾聚焦香港經濟發展指標。

他又提到，訪港之行短短數日，見社會秩序井然，巿民生活平靜如常，又指近日掀起學習十四五規畫綱要的熱潮，感受到社會正凝聚「一心一意講發展」的共識。

另據香港電台報導，黃柳權也建議大家看去年或上半年的各項經濟發展指摽，都超出市場預期。一些跨國公司大企業正準備增加招聘僱員，香港的金融市場非常穩定，新股上市數量都是遠高於過去。

香港 移民 國務院

上一則

港律師會改選 親中派人數較多可望拿下會長一職

下一則

香港資深導演張婉婷：電檢修例 不知何時會觸紅線

延伸閱讀

香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年

香港修法審查電影 危國安禁演 違者坐牢3年
「反中亂港」港媒：歌手何韻詩被盯上

「反中亂港」港媒：歌手何韻詩被盯上
活該？

活該？
黃唯律師樓律師談 在美香港居民暫緩強制離境和工作授權

黃唯律師樓律師談 在美香港居民暫緩強制離境和工作授權

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
圖為8月19日上海浦東國際機場航空公司櫃台前，準備赴美乘客大排長龍景象。（取材自中國日報）

大量留學生來美 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元

2021-08-20 00:35

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」