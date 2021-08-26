港澳辦副主任黃柳權：香港移民正常 無關國安法
中國國務院港澳辦副主任黃柳權昨日在港出席一個青年分享會後表示，對於香港近日的移民潮，他說離港人數增加僅反映人口正常流動進出，不認同有意見指巿民因國安法對香港失信心才離港。
黃柳權昨日到公開大學出席粵港澳大灣區建設宣講會，他會後被問及支不支持香港特首林鄭月娥未來5年繼續任特首？黃柳權昨日表示，港澳辦主任夏寶龍上月已對未來香港管制團隊提出希望和要求，凡是符合夏寶龍提的「五個善於」，就應當支持。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，黃柳權的回答反映中央現階段不想回應下任特首問題，不必就中央的取態作過分解讀。
明報報導，移民潮下今年上半年有近9萬人離港，黃柳權回應提問稱離港人數僅反映人口正常流動，不認同數字反映巿民因國安法生效、對香港發展失信心繼而離港，黃反指國安法令巿民重回安全寧靜生活，使法治彰顯，社會重回正軌，都是不爭的事實，建議公眾聚焦香港經濟發展指標。
他又提到，訪港之行短短數日，見社會秩序井然，巿民生活平靜如常，又指近日掀起學習十四五規畫綱要的熱潮，感受到社會正凝聚「一心一意講發展」的共識。
另據香港電台報導，黃柳權也建議大家看去年或上半年的各項經濟發展指摽，都超出市場預期。一些跨國公司大企業正準備增加招聘僱員，香港的金融市場非常穩定，新股上市數量都是遠高於過去。
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