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香港反制裁法暫緩 傳北京接納林鄭提議

記者羅印冲／香港26日電
林鄭月娥在曾向北京當局反映，「反外國制裁法」的實際影響層面比想像中廣泛，包括可能影響香港司法系統運作，希望有充足時間讓港府研究掌握及制定方案，建議獲北京接納。 （新華社）
林鄭月娥在曾向北京當局反映，「反外國制裁法」的實際影響層面比想像中廣泛，包括可能影響香港司法系統運作，希望有充足時間讓港府研究掌握及制定方案，建議獲北京接納。 （新華社）

中國全國人大暫緩表決將「反外國制裁法」納入香港基本法附件三，港媒昨披露，特首林鄭月娥向中共高層反映，該法的實際影響層面比想像中廣泛，包括可能影響香港司法系統運作，希望有充足時間讓港府研究掌握及制定方案，建議獲北京接納。

香港01昨引述北京消息透露，林鄭向北京高層陳述內容中，包括以「新疆棉事件」為例，指當時內地制裁了英國埃塞克斯園大律師事務所，而香港終審法院非常任法官郝廉思在該所附屬仲裁分支任仲裁員，日後「反外國制裁法」在港實施，郝就很可能無法繼續擔任終審法院非常任法官，反映在香港現實環境中，「反外國制裁法」影響面不僅在經濟，還有其他重要層面。

消息指，林鄭希望北京給予時間，讓特區政府內部掌握有關資料，評估還有多少層面可能受影響及影響程度有多大，並及早制定應對方案，以免「反外國制裁法」在港實施時出現缺失。

據報導，中共高層體諒香港的獨特情況，最終接受了林鄭的建議。全國人大常委會20日閉幕當天，並未將「反外國制裁法」納入香港基本法附件三的議案付諸表決通過，讓特區政府有更多時間研究。

香港財金圈此前普遍擔心，在中美關係持續緊張之際，「反外國制裁法」在港實施會對金融體系造成影響，令銀行等金融機構兩面受壓。

港區全國人大常委譚耀宗20日表示，內地全國人大常委會會議審議了關於增列附件三法律的議案，委員長會議決定暫不表決，對有關問題繼續進行研究。譚並稱，相信這會令「反外國制裁法」更有效果。

林鄭月娥24日則表示，支持將「反外國制裁法」列入基本法附件三，相信人大常委會審議期間會聆聽很多意見，她已向北京提出要確保該法有效實施，同時不會對香港金融商貿中心地位帶來太大影響。

內地全國人大常委會一般於雙數月召開會議，如無特殊情況，下次會議料於10月舉行。

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