香港政治環境轉變 今年已23工會撤銷登記

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

前年反修例運動後，香港 一度激起新工會登記浪潮，不論是建制派或民主派分別成立不同的新工會，原擬在選舉中爭取席位。但隨著政治環境轉變，工會解散潮早已捲起。香港01報導，勞工 處指，截至本月初，今年共接獲23個工會撤銷登記申請，與去年僅2宗申請相比，增幅近11倍，而同期勞工處僅接獲9宗新工會申請，較前年4289宗出現斷崖式下跌。

另據明報報導，根據負責工會登記制度的職工會登記局數字，截至2020年，香港有1410個工會，較2019年的917個，增加53%，當中467個工會不屬於職工盟或工聯會等的屬會。不過，隨政治形勢改變，不少新工會宣告結束；今年1至7月，已有23個工會撤銷登記，包括在今年1月宣布解散、成立不足16個月的新公務員工會。

據報導，職工會登記局表示，在2017至2020年間，已撤銷登記的工會按年分別有4個、4個、5個及兩個，而今年1至7月便有23個，撤銷登記原因包括解散和工會自行請求。翻查資料，今年撤銷登記的工會中，有16個是前年或去年新登記的工會，包括新公務員工會、議員助理工會等，當中香港社工同盟去年11月才登記。

報導，翻查職工會登記局公布資料，香港2020年有1410個工會，較前一年增加493個，報稱1個與工聯會聯繫、15個與勞聯聯繫、6個與職工盟聯繫，有467個工會報稱未有與任何職工聯會聯繫。