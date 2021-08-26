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支聯會被指外國代理人 港警索收入來源、個人資料

香港特派員李春／香港26日電
警方國安處25日晨派員到支聯會副主席鄒幸彤工作的律師樓向她派信，信件引用港區國安法實施細則，要求兩周內交出支聯會相關資料。(截圖自香港電台視頻)
警方國安處25日晨派員到支聯會副主席鄒幸彤工作的律師樓向她派信，信件引用港區國安法實施細則，要求兩周內交出支聯會相關資料。(截圖自香港電台視頻)

香港最大的泛民主派政治組織支聯會解散在即，警方國安處昨首次引用港區國安法43條實施細則附表5，指有合理理由相信支聯會屬「外國代理人」，去信支聯會10名董事和幹事，要求提交資料，支聯會回應說，將開會討論應對。消息稱，即使支聯會解散仍須交資料。

港警國安處25日早上，到支聯會副主席鄒幸彤位於中環的辦公室，送交國安處信件，指根據「港區國安法」第43條實施細則，要求支聯會交出資料。消息指，警方會同時發信予支聯會的董事及幹事，包括在獄中的何俊仁及李卓人等。

警方國安處25日晨派員到支聯會副主席鄒幸彤工作的律師樓向她派信，信件引用港區國安...
警方國安處25日晨派員到支聯會副主席鄒幸彤工作的律師樓向她派信，信件引用港區國安法實施細則，要求兩周內交出支聯會相關資料。(截圖自香港電台視頻)

按香港國安法第43條實施細則第五條，香港警務處處長可在保安局局長批准下，向外國政治組織或台灣政治組織或外國的代理人送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料，包括在香港的活動及個人資料、資產、收入、收入來源及開支。

據悉，今次港警要求支聯會交出的資料，包括支聯會董事和職員資料、會議和財務紀錄，以及與2014年起涉及在香港成立「華人民主書院」、「美國國家民主基金會」（NED）、壹傳媒創辦人黎智英助理Mark Simon的聯繫資料等。

律政司司長鄭若驊昨說，知道警方警方要求支聯會提交一些資料，由於案件調查中，不適合作任何回應。

鄒幸彤回應說，除她以外，支聯會各常委亦收到有關信件，支聯會將開會討論應對。她否認支聯會是外國代理人，強調支聯會是為民主理念而成立，並無受到外國政府或政治組織指使。

香港新聞組／香港26日電

明報報導，鄒幸彤批評警方以此指控無限上綱上線，濫用國安法打壓民間組織，是對公民社會的恐嚇。被問支聯會擬解散，她說解散與否是全體會員決定，不可代所有人答，但只要支聯會仍在，自己會堅持五大綱領。

據報導，常委須最遲於9月7日向警務處長交資料。消息稱，即使支聯會解散仍須交資料。若沒依時提交，最高可罰10萬元（港幣，下同，約1.28萬美元）及監禁半年；如提供虛假、不正確或不完整資料，最高可罰10萬元及監禁兩年。

香港 港區國安法 台灣

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