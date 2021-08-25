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香港泛民退選潮 林鄭：政黨不參政沒存在價值

香港新聞組╱香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

立法會選舉今年12月舉行，泛民會否派人參與改制後的立法會選舉成為關注重點。特首林鄭月娥表示，議政、論政、參政是政治組織存在的價值所在，如果三者全都不做，或許要懷疑這個政治組織存在的價值是什麼。

香港01報導，泛民第一大黨民主黨暫定9月26日召開特別會員大會，由黨員一人一票投票決定會否派員參選；泛民另一大黨公民黨，在經歷「國安法」及區議員爆發辭職潮後，主席梁家傑明言該黨「選舉政治路已盡」，未來會在公民社會尋求生存空間。

全國僑聯副主席盧文端日前撰文表示，如民主黨全面禁止參選只有「死路」一條。林鄭昨日出席行政會議前回應媒體表示，任何政治組織存在價值就是議政、論政、參政，所屬人士寫批評政府的文章，一定有個目標，有朝一日會想參與體制。林鄭指如果有政治組織不是這樣運作，會覺得有些奇怪，強調新選舉制度會接受不同政見人士，並非清一色，但要求參選者是「愛國者」是天經地義。

盧文端早前在報章撰文，指民主黨面臨「生死存亡」抉擇，若最終全面杯葛、不參選，便等同公開宣示與新選舉制度對抗，與主導完善選舉制度的中央對抗，「是宣布民主黨退出政治舞台，走向消亡」，他強調若以不參選要脅中央從輕發落被捕的民主黨人士，是打錯算盤。

民主黨主席羅健熙則指，從沒鼓吹選舉攬炒，亦沒聽聞過黨內有人認為可透過不參選而威脅當局善待在囚黨友，9月底會透過黨內民主程序就參選與否一事作決定。

新思維代主席黃俊瑯表示，一直鼓勵民主派參選，但近日盧文端的文章具「威嚇性」，他認為不應在民主黨內部討論期間施加政治壓力。黃亦稱，政治組織「奇怪與否」亦毋須行政當局理會，指政黨除進入體制，亦可視乎定位在地區服務，參選非政治交易，不應對民主黨「上綱上線」。

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