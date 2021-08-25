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「反中亂港」港媒：歌手何韻詩被盯上

香港新聞組╱香港25日電
港媒指歌手何韻詩已被執法部門盯上。(本報資料照片)
港媒指歌手何韻詩已被執法部門盯上。(本報資料照片)

香港國安法持續執行下，反對派組織紛紛宣布解散或停止運作，據悉，知名民運歌手何韻詩已被執法部門盯上。

綜合港媒報導，近幾年來，何韻詩積極參與政治活動，包括2019年的「反送中」運動，且是「612人道支援基金」的信託人之一。這項基金於2019年6月中由泛民主派黨派及團體成立，主要透過籌款支援「反送中」被捕人士，比如聘請律師，但已於上周宣布逐步停止運作。

儘管「612基金」停止運作，何韻詩在香港國安法實施前後的一些言行，已引起執法部門關注。

報導表示，「612基金」為示威人士提供金錢、醫療、法律等援助，基金是否完全合法，是執法機構日後調查的重點。保安局局長鄧炳強也說，反對派或「反中亂港」組織即使解散，不代表之前所犯下的事不會被追究。

除了「612基金」問題外，何韻詩的「出位行為」未因國安法生效而停止，因此被有關方面認為涉及「反中亂港」。報導指出，何韻詩的「出位行為」包括去年7月11日公開支持泛民派為立法會選舉提出的初選。而在「初選」當天，她為參選者黃之鋒、岑敖暉、朱凱廸、袁嘉蔚、何桂藍及張崑陽站台，並且呼籲市民投票。

報導說，這次初選已被視為違反香港國安法，47人因此被拘捕及起訴，而協助這次活動的其他個人（包括何韻詩）或組織，有可能會被追究。

報導又引述消息指出，何韻詩受查的原因不單涉嫌違反國安法，也包括她2020年參加未經核准的「六四」燭光晚會，晚會由香港市民支援愛國民主運動聯合會舉辦。

此外，何韻詩曾於2019年7月出席日內瓦的聯合國人權理事會會議，會上她就「反送中」期間的香港人權狀況發言，要求聯合國把中國從人權理事會除名。

同年9月，何韻詩在台灣出席了「九二九台港大遊行─撐港反極權」，公開聲援香港「反送中」抗爭者；同月，何韻詩與前香港眾志秘書長黃之鋒等人在美國國會作證，呼籲通過香港人權及民主法案。

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