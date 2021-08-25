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「為救人」 港支聯會常委決議解散

香港新聞組╱香港25日電
支聯會常委決議解散，該會位於旺角的「六四紀念館」閉館至今。圖為紀念館一隅。（中央社資料照片）
支聯會常委決議解散，該會位於旺角的「六四紀念館」閉館至今。圖為紀念館一隅。（中央社資料照片）

創立32年、以「結束一黨專政」為綱領之一的支聯會，屢遭官媒指控涉違「港區國安法」，7名常委投票後決議通過解散支聯會，日內或召開會員大會表決；消息人士表示，支聯會解散決定目的是為「救人」，希望前常委、前任及現任團體會員能免受騷擾或刑責。

明報報導，支聯會於1989年支援八九民運百萬人遊行後宣布成立，除過去兩年被警方以疫情為由禁集會，該會每年都在維園辦集會悼念六四。支聯會在港區國安法下屢遭抨擊，面對愈趨嚴峻的政治法律風險，上月「策略性」將常委由20人減至14人，其中7名常委包括前秘書蔡耀昌辭任，該會並遣散職員。

據報導，支聯會前日下午2時召開常委會，身在獄中的主席李卓人及副主席何俊仁亦授權他人投票，7名常委投票後決議通過解散支聯會。消息人士表示，解散決定目的是「救人」，同時受到大環境下的「吹風壓力」所影響。

另有知情者表示，有關決定已考慮多方因素，特別是近日多個團體在親北京媒體點名批評下解散，該會部分常委參考其他團體做法及內部原因，認為支聯會在現今政治壓力下，解散屬負責任做法。支聯會常委梁錦威承認前日常委開會討論有關議題，但對決議不作回應。

報導稱，支聯會成立時由逾200個團體會員組成，多個會員今年先後退會。據了解，該會需在3周內召開會員大會，倘有不少於20名團體會員出席、逾75%投票贊成，便可通過解散決議。

東區前區議員曾健成表示其辦事處未退出支聯會，強調支聯會過往32年秉持和平、理性、非暴力信念，行動合法，「用燭光照耀香港、照耀世界」，對支聯會或將解散感到難過。觀塘前區議員陳汶堅的區議員辦事處多年來一直是支聯會會員，但他表示已退會，對該會常委解散決議感無奈。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，在中央撥亂反正及港區國安法下，香港已進入新時代及新形勢，任何試圖以「反中」或「反共」為號召的政治組織毫無立足空間，加上支聯會不少團體會員為避法律及政治風險而「鳥獸散」，「（支聯會）如何支撐下去？」

他認為解散未必能令支聯會成員「保平安」，預期中央與港府會繼續採取強硬姿態，「徹底根除劣源才會罷手」。

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