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香港電腦通訊節閉幕 生意額較疫前升10%

香港新聞組／香港24日電
香港電腦通訊節23日踏入最後一天，一連四天的展覽吸引眾多電腦愛好者，最後一天依舊人潮不減。（中新社）
香港電腦通訊節23日踏入最後一天，一連四天的展覽吸引眾多電腦愛好者，最後一天依舊人潮不減。（中新社）

一連4天的「香港電腦通訊節2021」昨日閉幕，雖然最後一天場內人流不多，但不少參展商推出優惠希望帶動銷售，有市民特意在閉幕前趕來消費「執平貨」。主辦單位香港電腦商會表示，今年雖因疫情令人流較預期下跌20%至50萬人次，但受惠於消費券計畫，銷售額不跌反升，整體生意額較前年（去年因疫情暫停舉辦）上升10%至3.3億元（港幣，下同，約4235萬美元）。部分參展商亦指出，生意額逆市上升兩三成。

文匯報報導，有專賣電子配件的參展商表示，受惠於消費券計畫，市民消費較為鬆手，今屆人流雖較往年少，但生意額較預期增加10%，當中30%客人以消費券付款，攤位趁機推出加碼送現金券、小禮品等吸引客流，希望再搏更高業績。

參展商Momax今年推出全新智能家居產品，在多重優惠下吸引大量市民購買，生意額逆市上升逾20%，其他電子配件品牌如Logitech、Centralfield等亦受消費者歡迎，生意額與上屆持平。

不過，有人歡喜有人憂，有專賣手提電腦及電視的參展商卻指，疫情之下入場人數受限，以往生意來源之一的遊客因為控關未能來港消費，場內人流明顯冷清不少，估計生意較上屆減少一兩成。

展覽進入最後一日，為把握最後時機，攤位推出減價優惠希望促進消費，並向消費滿指定數額的客戶送上人氣網紅蛋糕等禮物。

有市民趕在閉幕前來希望「執平貨」，但發現「心頭好」產品優惠不多，選擇上也較往年少，略感失望，最終以較市面便宜50元的價格購入一個新鍵盤。他還對一款音響頗有興趣，但因價錢問題沒有購買。

香港電腦商會表示，今屆雖因為疫情關係，入場人數受限制，人流較預期減少約20%，但受惠於港府的消費券計畫及商會的加碼福利，以及各參展商推出的優惠折扣，現場消費氣氛熱烈，整體生意額不跌反升。

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