香港反外國制裁法遭人大擱置 企業舒口氣

全國人大常委會擱置將「反外國制裁法」引入香港，讓金融機構及其他企業暫時舒口氣。圖為位於香港中環的滙豐總行大廈。（中新社資料照片）

中國 全國人大常委會擱置將「反外國制裁法」引入香港 ，餘波盪漾。現任行政會議成員任志剛說，美國 人若被反制裁，未必「息事寧人」；港府財經官員則稱在做好準備。

全國人大常委會上周押後表決基本法附件三加入「反外國制裁法」來引入香港，香港金融管理局前總裁任志剛說，這樣可提供更多時間考慮法例對香港的影響，特別是對金融體系的影響。

任志剛稱「反外國制裁法」問題複雜，舉例若香港特首被制裁無法使用銀行服務，是否可以與相關金融機構斷絕關係，息事寧人，免除金融機構的尷尬，但被反制裁的是美國等外國人，他們是否同樣會息事寧人？因此立法要審慎。

同一場合港府財經事務及庫務局常任祕書長甄美薇則稱，局方會就在港實施「反外國制裁法」做好準備，包括與金融服務機構及監管機構保持溝通，密切留意法例細節。

被問到如何回應外國機構對「反外國制裁法」的關注，甄美薇說維護國家安全及主權是香港政府的義務，又指香港金融體系以開放、透明，以及國際化的監管架構聞名，會繼續與相關方保持對話。

香港新聞組／香港24日電

上周末結束的中國全國人大常委會會議未就反外國制裁法納入香港基本法進行表決，香港初步對此反應正面，一些分析指出，這令金融機構及其他企業暫時舒口氣。

就企業而言，香港01曾引述港區人大代表、中國銀行（香港）信託有限公司董事長吳亮星說，反制裁法一旦實施，在港外資銀行的處境難免尷尬，位於外地的總部未必接受或同意中方的制裁，但只要有分行在港，分行便需要依照本地法律處理。

以香港為例，所有銀行受金融管理局監管，需要依法辦事，若違反本地法令便需要接受懲罰；若出現制裁情況，外資銀行難免出現矛盾或尷尬的情況。

香港經濟日報昨天也刊登評論文章表示，不少香港銀行和金融界人士曾向內地方面反映他們對反制裁法在港實施的憂慮。

相關文章指出，業界不希望違反法律，卻憂心夾在中國和美國的角力之間。此外，反制裁法還沒有具體細節，業界難以評估有關風險。

根據同一文章，反制裁法叫停的另一個原因，是香港沒有相關制裁法令，比如不發簽證、不准入境、驅逐出境、查封在境內的財產等。