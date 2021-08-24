金管局前總裁任志剛 建議恆指成分股增人民幣結算

金管局前總裁任志剛建議50隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算。 （中通社）

香港 行政會議成員、金管局前總裁任志剛23日出席「十四五」規畫首場宣講會，稱為配合加強人民幣國際化，建議50隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算，相信這做法不會影響港元地位，財經事務及庫務局亦稱香港絕對可以建立有關機制。

立場新聞報導，任志剛在出席宣講會後表示，「十四五」規畫提及以人民幣自由使用為基礎，現時香港股票 市場已有一兩隻以人民幣計價產品，但若推動人民幣進一步國際化，將離岸市場推向資本市場是一個好做法，建議在現時50隻或未來60隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算，投資 者可自行決定用哪種貨幣，可選擇用人民幣買入以港幣賣出。

對於建議會否削弱港元地位，任志剛稱他一點都不擔心，認為建議能令人民幣國際化進程「走一大步」，同時減少港元資金流出、流入，穩定港元匯價，亦可進一步鞏固香港金融中心地位。

財經事務及庫務局常任祕書長甄美薇指，「十四五」規畫綱要明確支持香港國際金融中心地位，包括強化人民幣離岸業務樞紐、深化香港與內地市場互聯互通等。對於任志剛的建議，財庫局對有更多人民幣作為計價、推出更多人民幣產品持開放態度，又指香港資本市場多元化，在人民幣離岸業務樞紐上「走得最前」，早在2011年已推出人民幣計價產品，因此任志剛建議的機制「絕對可以建立」，但亦要取決於市場的接受程度、機制及監管等因素。