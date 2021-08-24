我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

金管局前總裁任志剛 建議恆指成分股增人民幣結算

香港新聞組／香港24日電
金管局前總裁任志剛建議50隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算。 （中通社）
金管局前總裁任志剛建議50隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算。 （中通社）

香港行政會議成員、金管局前總裁任志剛23日出席「十四五」規畫首場宣講會，稱為配合加強人民幣國際化，建議50隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算，相信這做法不會影響港元地位，財經事務及庫務局亦稱香港絕對可以建立有關機制。

立場新聞報導，任志剛在出席宣講會後表示，「十四五」規畫提及以人民幣自由使用為基礎，現時香港股票市場已有一兩隻以人民幣計價產品，但若推動人民幣進一步國際化，將離岸市場推向資本市場是一個好做法，建議在現時50隻或未來60隻恆指成分股，可同時用人民幣計算、報價、交易及清算，投資者可自行決定用哪種貨幣，可選擇用人民幣買入以港幣賣出。

對於建議會否削弱港元地位，任志剛稱他一點都不擔心，認為建議能令人民幣國際化進程「走一大步」，同時減少港元資金流出、流入，穩定港元匯價，亦可進一步鞏固香港金融中心地位。

財經事務及庫務局常任祕書長甄美薇指，「十四五」規畫綱要明確支持香港國際金融中心地位，包括強化人民幣離岸業務樞紐、深化香港與內地市場互聯互通等。對於任志剛的建議，財庫局對有更多人民幣作為計價、推出更多人民幣產品持開放態度，又指香港資本市場多元化，在人民幣離岸業務樞紐上「走得最前」，早在2011年已推出人民幣計價產品，因此任志剛建議的機制「絕對可以建立」，但亦要取決於市場的接受程度、機制及監管等因素。

香港 投資 股票

上一則

香港中環街市活化重生 已吸引逾70商戶進駐

下一則

阿富汗首都喀布爾華人區 中企：秩序相對穩定

延伸閱讀

人大暫緩反外國制裁法在港實施 或為調整內容安撫外資

人大暫緩反外國制裁法在港實施 或為調整內容安撫外資
香港的士撞人群1死9傷 20路人抬車救命 網讚守望相助

香港的士撞人群1死9傷 20路人抬車救命 網讚守望相助
港財政司長：香港就業情況仍未恢復至疫前水準

港財政司長：香港就業情況仍未恢復至疫前水準
2年「管制期」未滿 香港前民航處長掌航院

2年「管制期」未滿 香港前民航處長掌航院

熱門新聞

上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00
圖為吳歡(左)與她的未婚夫王靖渝(右)。美聯社

中國境外「黑牢」首傳證據 女子：在杜拜被關押

2021-08-16 14:03

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃