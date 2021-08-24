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中聯辦主任駱惠寧：香港最大機遇在內地 要牢牢抓住

香港新聞組／香港24日電
「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局宣講會」23日在港府總部舉行，中聯辦主任駱惠寧致詞。（中新社）
「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局宣講會」23日在港府總部舉行，中聯辦主任駱惠寧致詞。（中新社）

香港中聯辦主任駱惠寧23日指出，全球發展的最大機遇在內地，香港最大的機遇也在內地，應抓住歷史發展機遇 ，他又稱經濟發展「不進則退，慢進也是退」。

澎湃新聞報導，駱惠寧23日在港府舉辦的「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局」宣講會上表示，「香港實現由亂及治的重大轉折，發展已進入新階段。」香港社會要進一步把握內地新發展理念要求，凝聚廣泛共識，全面構建新發展格局。

「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局宣講會」23日在港府總部舉行。...
「把握國家『十四五』機遇，香港更好融入國家發展大局宣講會」23日在港府總部舉行。圖為特首林鄭月娥（左九）、中聯辦主任駱惠寧（右八）、國務院港澳辦副主任黃柳權（右七）等嘉賓出席宣講會。（中新社）

他強調，全球發展的最大機遇在內地，香港發展的最大機遇也在內地。隨著內地「十四五」規畫的實施以及2035年遠景目標的確立，香港正面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢地抓住它。堅信在進一步融入國家發展大局的進程中，香港一定能夠打造新優勢，做出新貢獻。

駱惠寧指出，內地一直十分關注香港的經濟發展和民生改善。「十四五」規畫再次明確了香港發展新定位，並給予更多政策支持，現在需要香港社會進一步行動起來。市場經濟，競爭激烈，不進則退，慢進也是退。唯有做好今天，才能贏得明天。

大公報報導，駱惠寧在致詞時分享三點看法，一、認清國家規畫要求，全面把握香港的發展方向。二、融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢。三、善用國家政策支持，努力開創香港發展新未來。行政長官林鄭月娥指出，「十四五」規畫綱要將為香港帶來源源不絕的活力和千載難逢的機遇。

另據明報報導，港澳辦副主任黃柳權率領的「十四五規畫綱要」宣講團昨早出席首場活動。黃柳權發言時提及港府官員肩負着管治特區、滿足市民期待的重要職責，要「理念對接、思路對接」；中聯辦主任駱惠寧表示，「十四五規畫」提出中央對香港發展一系列重大要求，又稱經濟發展「不進則退，慢進也是退」。

據報導，特首林鄭月娥總結時要求港府官員日後施政建議須「提得早、提得好，必須落實準確」。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，港府過去落實「十二五」及「十三五規畫」未如理想，相信中央今次會大幅加強對港府監督力度。

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