港施政報告諮詢會近半建制背景出席 議員：不像真諮詢

特首林鄭月娥（台上右方）到戲曲中心出席施政報告公眾諮詢會，共106名獲邀市民分別現場或視像形式參加。（取材自港府新聞處）

香港 特首林鄭月娥 昨出席香港電台主辦、於西九文化區戲曲中心舉行的「2021施政報告公眾諮詢」聽取意見，共106人參加，其中16人是大學隨機抽樣邀請，另90人是由民政事務處提名 的「18區人士」，占85%。有學者質疑大部分出席者由港府邀請，諮詢作用有限；有議員認為會予人感覺不是真諮詢。

明報報導，港台主持人蕭洛汶表示，港台委託嶺南大學公共管治研究部按全港人口特徵、性別和年齡比例，隨機抽樣邀請市民出席，「部分由全港18區的人士邀請參加」；獲邀市民分別現場或視像形式參加，各有53人。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，諮詢會約30名市民發問，近半具建制派背景，包括八鄉鄉事委員會前主席曾憲強、民建聯蕭煒忠等，亦有發言者自我介紹時說是「家住麗港城的何炳恩」，翻查資料，何炳恩為觀塘民聯會名譽會長，其他名譽會長包括人大常委譚耀宗等。

報導稱，政策創新與統籌辦事處回覆表示，可能是由於諮詢會在星期天舉行，隨機抽樣的市民的出席意欲會受到影響。當局表示諮詢會的主要對象是普羅市民，「確保可以聽到更全面的意見」。港府計畫為特首安排更多公眾諮詢會。

報導引述嶺大公共管治研究部主任李彭廣表示，6日至15日透過電話和隨機抽樣方法邀請全港18歲或以上的香港居民。他稱，邀請過程困難，港台有訂明獲邀人數不能超出某個數量，但不便透露合約內容，指研究部已「盡做」，最後遞交25人名單予港台，可能有人臨時爽約。獲邀出席諮詢會並發言的觀塘區議會前副主席梁芙詠表示，她是代表觀塘婦女聯會出席。

報導說，中大政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，林太為特首選舉等原因，擺出親民姿態出席公衆諮詢會，但指會上大部分市民由港府邀請，料提問不夠尖銳，形容是「清一色」的市民，港府容易偏聽，諮詢會的作用有限。實政圓桌議員田北辰認為應邀請無政治背景的普通市民出席，認為港府或憂慮隨機抽樣的市民參加活動有風險，所以安排一些人提問，但予人感覺不是真諮詢。