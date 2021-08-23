我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄勒岡州波特蘭衝突再起 左派與極右翼暴力開打

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

港施政報告諮詢會近半建制背景出席 議員：不像真諮詢

香港新聞組／香港23日電
特首林鄭月娥（台上右方）到戲曲中心出席施政報告公眾諮詢會，共106名獲邀市民分別現場或視像形式參加。（取材自港府新聞處）
特首林鄭月娥（台上右方）到戲曲中心出席施政報告公眾諮詢會，共106名獲邀市民分別現場或視像形式參加。（取材自港府新聞處）

香港特首林鄭月娥昨出席香港電台主辦、於西九文化區戲曲中心舉行的「2021施政報告公眾諮詢」聽取意見，共106人參加，其中16人是大學隨機抽樣邀請，另90人是由民政事務處提名的「18區人士」，占85%。有學者質疑大部分出席者由港府邀請，諮詢作用有限；有議員認為會予人感覺不是真諮詢。

明報報導，港台主持人蕭洛汶表示，港台委託嶺南大學公共管治研究部按全港人口特徵、性別和年齡比例，隨機抽樣邀請市民出席，「部分由全港18區的人士邀請參加」；獲邀市民分別現場或視像形式參加，各有53人。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，諮詢會約30名市民發問，近半具建制派背景，包括八鄉鄉事委員會前主席曾憲強、民建聯蕭煒忠等，亦有發言者自我介紹時說是「家住麗港城的何炳恩」，翻查資料，何炳恩為觀塘民聯會名譽會長，其他名譽會長包括人大常委譚耀宗等。

報導稱，政策創新與統籌辦事處回覆表示，可能是由於諮詢會在星期天舉行，隨機抽樣的市民的出席意欲會受到影響。當局表示諮詢會的主要對象是普羅市民，「確保可以聽到更全面的意見」。港府計畫為特首安排更多公眾諮詢會。

報導引述嶺大公共管治研究部主任李彭廣表示，6日至15日透過電話和隨機抽樣方法邀請全港18歲或以上的香港居民。他稱，邀請過程困難，港台有訂明獲邀人數不能超出某個數量，但不便透露合約內容，指研究部已「盡做」，最後遞交25人名單予港台，可能有人臨時爽約。獲邀出席諮詢會並發言的觀塘區議會前副主席梁芙詠表示，她是代表觀塘婦女聯會出席。

報導說，中大政治與行政學系高級講師蔡子強質疑，林太為特首選舉等原因，擺出親民姿態出席公衆諮詢會，但指會上大部分市民由港府邀請，料提問不夠尖銳，形容是「清一色」的市民，港府容易偏聽，諮詢會的作用有限。實政圓桌議員田北辰認為應邀請無政治背景的普通市民出席，認為港府或憂慮隨機抽樣的市民參加活動有風險，所以安排一些人提問，但予人感覺不是真諮詢。

香港 林鄭月娥 提名

上一則

微信「視頻號」問世一年半 用戶達3億

下一則

跨界…抖音做「心動外賣」 美團搶社交平台

延伸閱讀

港財政司長：香港就業情況仍未恢復至疫前水準

港財政司長：香港就業情況仍未恢復至疫前水準
2年「管制期」未滿 香港前民航處長掌航院

2年「管制期」未滿 香港前民航處長掌航院
反外國制裁法列入香港基本法 人大暫不表決

反外國制裁法列入香港基本法 人大暫不表決
港府允許妮可基嫚免隔離 遭質疑耍特權引眾怒

港府允許妮可基嫚免隔離 遭質疑耍特權引眾怒

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
上海浦東國際機場留學生排隊等畫位。（中新社）

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

2021-08-19 21:20
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15
郎朗開鋼琴學校，他在網上發布開課訊息。（取材自微博）

回歸正業…郎朗開鋼琴學校 一套課要價6.6萬

2021-08-17 10:00

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命