人大暫緩反外國制裁法在港實施 或為調整內容安撫外資

香港示意圖。圖／shutterstock

全國人大常務委員會會議20日閉幕，會中並未如稍早預期就「反外國制裁法」納入香港 基本法「附件三」進行表決，引發外界關注。港媒分析，中國 官方臨時喊停「反外國制裁法」在港實施，並不意謂著北京 讓步。相反的，北京可能想以更細緻的作法豁免特定跨國企業，以在反制外國制裁時，不損及香港的金融中心地位。

中國全國人大常委會6月通過「反外國制裁法」。美國近年陸續就香港和新疆人權等議題對中國官員實施制裁，外界解讀，「反外國制裁法」是為反制美國。此前香港商界和外國商會曾對這部法律表達憂慮，他們擔心這部法律讓跨國企業兩面受壓。

香港南華早報報導指，中國官媒新華社自17日會議開議後，就未再報導過「反外國制裁法」納入基本法的草案。

華爾街日報引述知情人士稱，中國官方擔心本次立法，將持續動搖外資和投資者的信心。此前北京對網路和補教業加強監管，已讓投資者心生疑慮。

南華早報則引述港府知情人士表示，港府官員過去三周都在和銀行、商會見面，了解他們對立法的擔憂。他說，他相信本次延後表決的決定，是來自北京。

報導又指，香港財政司長陳茂波取消原訂上周和立法會議員的會面。知情人士指，港府還需要時間了解商界憂慮，明年之前都不太可能提交立法草案。

此外，香港政治評論家袁彌昌等學者認為，中美近期互派大使，兩國關係改善；以及近期的阿富汗情勢，讓反制外國制裁不再是北京的優先待辦事項。

不過報導也引述一些消息人士和分析家稱，中國並沒有改變反制外國制裁的作法；相反的，北京可能嘗試以更精確的方式，在反制的同時不損及香港的金融地位。

華爾街日報也引述知情人士稱，中國還是想在香港施行這部法律，但可能會修改內容以安撫外資。業界也有建議認為，北京可利用「出口管制法」或「不可靠實體清單」等規定來作出反制。