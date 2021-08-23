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香港的士撞人群1死9傷 20路人抬車救命 網讚守望相助

香港新聞組／香港23日電
香港新界大埔22日上午一輛的士失控衝上分隔帶，撞毀交通燈，釀成1死9傷。（中通社）
香港新界大埔22日上午一輛的士失控衝上分隔帶，撞毀交通燈，釀成1死9傷。（中通社）

一輛紅色的士在大埔廣福道一處交通黑點路段，懷疑「抽頭」越過前車並衝紅燈，失控狂鏟路中的安全島，撞倒多名路人，其中兩人慘被捲入車底。現場20名路過市民一擁而上，合力抬起的士救人，另一些路人則打傘為傷者遮蔭，並不停安慰。善行在網上瘋傳，有市民在網上留言，指香港人守望相助精神回來了，感動人心！

香港新界大埔22日上午一輛的士失控衝上分隔帶，撞毀交通燈，釀成1死9傷。（中通社...
香港新界大埔22日上午一輛的士失控衝上分隔帶，撞毀交通燈，釀成1死9傷。（中通社）

大公報報導，意外中一名男子不幸死亡，另九人受傷，包括孕婦和小童。的士司機涉嫌危險駕駛，已被警方拘捕。

據報導，車禍在中午發生，烈日當空，市民打傘為傷者遮擋，更在旁安慰，等待救援人員。多名在附近商店員工說，救人畫面令人感動：「聽到『嘭』一聲，即刻出嚟睇，㗎的士已經停咗，周圍啲人首先好驚慌散開，但好快就有人走近傷者幫手救人，仲成架車抬起。救護車都好快嚟到。」

車禍中，一名姓鄭男子（59歲）當場證實死亡，警方用帳篷遮蓋遺體。另有八名路人（三男五女）受傷，有手腳骨折，更有小腿肌肉割開露出骨頭，送院後三人情況危殆。姓莫（63歲）的士司機亦報稱不適。

消息稱，鄭某當時與妻子外出購物，行經現場過馬路時遇上橫禍，鄭當場死亡，其51歲姓陳妻子則受傷，夫妻天人永訣。鄭育有一子一女，女兒已成年，兒子則就讀大學，一家人住在大埔富亨邨。事發後鄭的胞姊手執遺物痛哭，鄭胞弟在旁安慰。

另外，其中一名傷者為姓伍孕婦（37歲），懷胎五個月，盆骨骨折，頭部重傷，雖然傷勢嚴重但胎盤安全，孕婦送院已恢復清醒，在深切治療部留醫。另有一名四歲男童全身手腳擦損，幸好清醒送院。

車禍 肌肉 香港

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