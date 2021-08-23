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曾擺街站反港區國安法 「香港教育同行陣線」解散

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

2019年修例風波催生不少工會組織，「香港教育同行陣線」亦在2020年1月成立。該工會21日宣布，經特別大會表決通過解散。

香港01報導，香港教育同行陣線在2020年1月成立，為新的教育界工會，同年5月接受傳媒訪問時表示約有1000名註冊教師登記成為會員，希望關注疫情下教師被解僱情況，以及普教中與通識科等議題。

該工會表示，已於7月24舉行特別會員大會表決通過解散，根據會章，該會資產將於清算所有負債後平分予所有正式會員，要求會員檢查並回覆電郵，填寫表格以處理相關手續。

創會48年、擁有9.5萬會員的教育界最大工會教協，已於8月11日宣布解散。

另據自由亞洲電台報導，「香港教育同行陣線」教師代表指教育界近期面對不同壓力，包括已實施的「港區國安法」及批評當局「帶政治入校園」。

該工會曾於去年5月擺設街站反對《港區國安法》，又於同年8月去信教育局局長楊潤雄，要求撤回通識科教科書政治審查及刪改等。該會表示，已於上月24舉行特別會員大會並表決通過解散。根據會章，該會資產將於清算所有負債後平分予所有正式會員，會員需要檢查並回覆電郵，並須填寫表格以處理相關手續。

教育局 香港 港區國安法

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