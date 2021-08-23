香港財爺：經濟好轉 就業未回疫前水準

財政司司長陳茂波表示，香港各行業的就業情況，仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水準。（中通社資料照片）

香港 財政司司長陳茂波22日在網誌發文表示，香港經濟雖然有逐步好轉的跡象，但各行業的就業 情況，仍未完全恢復至去年初疫情 爆發前的水準。他預期，隨著消費券的效應在本月開始呈現，帶動零售等相關行業的就業情況進一步改善。

港媒報導，陳茂波指出，上周公布的5到7月香港失業率回落至5%，相較今年初已累計回落2.2個百分點；目前經濟影響就業市場的改善態勢能否持續，要觀察疫情的變化及防疫工作的成效，他並再次呼籲香港民眾接種新冠疫苗。

中新社報導，陳茂波以香港的零售、住宿及膳食服務業為例，目前相關行業的失業率仍較疫情前5.2%水平高逾2個百分點。

中銀香港經濟與政策研究主管王春新則表示，就業形勢的呈現往往比經濟增長數據有所滯後，相信在2021年下半年到2022年香港本地經濟持續向好的基礎上，失業率能在明年中後期有明顯回落，有望達到疫前水平。

陳茂波提到，金融服務業是香港經濟的最強環節，要鞏固香港國際金融中心地位，港府會按照「總體籌備、穩步推進」策略發展金融業，不應單單關注股票及資產管理等環節，而是需檢視全鏈條、全產業的發展藍圖，做整體籌畫，並按步就班穩步推進。

他還指出，內地「十四五規畫綱要」勾畫未來5年的發展方向，對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰的路徑。北京安排宣講團本周到港，港府未來也會加強宣傳，向香港社會多講解規「十四五規畫綱要」對香港發展的重要性。