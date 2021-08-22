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港財政司長：香港就業情況仍未恢復至疫前水準

記者林汪靜／即時報導
香港財政司司長陳茂波表示，香港各行業的就業情況，仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水準。取材自央視
香港財政司司長陳茂波表示，香港各行業的就業情況，仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水準。取材自央視

香港財政司司長陳茂波在網誌發文表示，香港經濟雖然有逐步好轉的跡象，但各行業的就業情況，仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水準。他預期，隨著消費券的效應在本月開始呈現，帶動零售等相關行業的就業情況進一步改善。

香港「星島日報」報導，陳茂波指出，上周公布的5到7月香港失業率回落至5%，相較今年初已累計回落2.2個百分點；目前經濟影響就業市場的改善態勢能否持續，要觀察疫情的變化及防疫工作的成效，他並再次呼籲香港民眾接種新冠疫苗。

陳茂波提到，金融服務業是香港經濟的最強環節，要鞏固香港國際金融中心地位，港府會按照「總體籌備、穩步推進」策略發展金融業，不應單單關注股票及資產管理等環節，而是需檢視全鏈條、全產業的發展藍圖，做整體籌畫，並按步就班穩步推進。

他還指出，中國「十四五規劃綱要」勾畫未來5年的發展方向，對香港未來如何部署創新科技、金融、法律及其他專業服務等發展，提供清晰的路徑。中國安排宣講團本周到港，港府未來也會加強宣傳，向香港社會多講解規「十四五規劃綱要」對香港發展的重要性。

香港 就業 疫情

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