2年「管制期」未滿 香港前民航處長掌航院

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 民航處前處長李天柱，在2016年上任後兼任機場管理局董事會成員，同年機管局成立香港國際航空學院。李天柱去年4月退休 ，獲公務員事務局批准今年6月出任航空學院行政總裁。有立法會議員認為李在退休一年多、未滿俗稱「過冷河」的兩年管制期，就從事與任內工作 關係密切的崗位是不可接受，質疑他在任期間為自己退休鋪路。

明報報導，機管局稱李十分適合該工作，「深慶得人」，並無交代該職位是否公開招聘，以及李任機管局董事期間討論學院事宜時有否避席。

據報導，機管局回應稱，李天柱有多年民航管理經驗，十分適合帶領香港國際航空學院的工作，為航空業作育英才，局方「深慶得人」，又指李的聘任經機管局旗下香港國際機場服務控股有限公司董事會批准。至於有關職位是否公開招聘、李天柱任機管局董事期間，局方討論學院事宜時李有否避席等，該局表示「無補充」。

報導稱，運房局指出，就前首長級公務員從事外間工作，港府有既定機制規管，不評論個別個案。民航處回覆「沒有補充」。公務員事務局表示不評論個別申請。局方表示，所有前首長級公務員從事外間工作的申請都會按一系列準則作嚴格審核。

報導說，實政圓桌立法會議員田北辰表示有關做法不可接受。他說首長級公務員離職後，在仍未「過冷河」後從事外間工作，應與其之前在政府的工作完全無關，才予以考慮批准。他說李天柱新崗位與其當年在民航處推動的政策息息相關，令人觀感不佳，質疑李當年是否為自己退休鋪路，「根本唔應該做（該職位）」。他認為機管局應詳細解釋招聘程序，公務員事務局亦應仔細交代批准原因。

廉署前總調查主任、大律師查錫我認為較難判斷事件是否有利益衝突，但機管局未有交代學院行政總裁崗位的招聘細節，予人觀感較差，反惹起懷疑。他說機管局作為政府全資擁有的法定機構，資金與公帑有關，有責任就公眾疑慮解釋。