遭匿名恐嚇 律師會1「開明派」選前退出 嘆選舉沉淪

現任理事羅彰南（中）以個人及家人安全為由，21日宣布退選。（取材自香港律師會網頁）

香港 律師會理事改選將於24日舉行，被認為是開明派的參選人、現任理事羅彰南稱考慮到自身及家人安全，宣布退選。羅彰南慨嘆律師會理事選舉「沉淪至此」，形容為「可恥及難過的一天」，並促請會員在公開、公平選舉中投選心儀的候選人。

據明報等港媒報導，香港律師會會長彭韻僖書面回應指出，接獲理事會選舉候選人通知，表示他接獲由未經登記電話卡所發出的威嚇，但不願透露內容，並稱已報警。律師會認真看待恐嚇的指控，也已報案。她說，由於律師會的章程細則沒有任何退選機制，候選人表達有意退選不影響選舉程序，若其當選可選擇辭去理事一職，理事會有權透過增補理事，在下屆周年大會前填補空缺。

羅彰南之前被指在律師會訪京團期間，私下向時任最高人民法院副院長提及自己在內地的案件。羅彰南在聲明中否認退選與此有關，稱當時向法官高曉力提到自己在內地一宗案件代表原告，等候逾年仍未審訊，但是同時強調未提及案件細節、「完全適當」，又稱律師會其後已調查，結論是無不妥當。

「港區國安法 」實施後，香港多個泛民主派團體陸續宣布解散，官方近日開始針對香港律師會選舉。香港特首林鄭月娥 日前指出，律師會若被政治凌駕專業，港府將考慮與其終止關係。

律師會共有20名理事，今年改選其中5席，共11人競逐。當中，羅彰南、馬秀雯、白樂德、韋恆理早前獲另一現任理事、港大法律學院首席講師張達明推薦，被視為「開明派」。另有分別5名參選人被視為「專業派」，以及2人意向未明。羅彰南現擬退選，「開明派」參選名單減至3人。