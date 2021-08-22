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梁家傑：港公民黨選舉路已盡 會在公民社會內覓空間

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

經歷完前年的「反修例運動」，港區國安法立法及完善選舉制度，政治低氣壓籠罩香港，民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成及公民黨主席梁家傑，昨天同場以「變革香港」為題討論香港未來路向。梁家傑就指現時「講嘢（說話）要戴十個頭盔」，又坦言公民黨選舉路已盡，會積極在公民社會內尋求空間。

香港01報導，劍橋大學香港及中國事務會21日舉辦「思索香港」青年峰會，曾鈺成認為，目前香港或已出現矯枉過正的情況，但根據前兩年的經驗，香港若再按以往做法實行「一國兩制」，必然死路一條，需要重新思考「一國兩制」的路向。

梁家傑則坦言，公民黨參與選舉政治的路已盡，被問到後國安法時代，香港社會是否仍需要公民黨，他稱進入議會只是其中一個手段，公民黨未來會在公民社會內積極建構新空間。他續指香港現狀令人想起Brave New World（美麗新世界）小說情節，亦令他反思維穩造成的代價，「依家（現在）講嘢要戴十個頭盔」，國安處舉報熱線成立以來已收數以萬計的舉報，是鼓勵民眾「篤灰（告密）」。

梁家傑提到近日數個社會議題，包括取締蘋果日報、國安法實施、完善選舉制度等事件，都以由上而下的方式推行，沒有跟市民溝通和嘗試贏取民心。他認為任何變革都應該保留由下而上，反覆討論的核心價值，質疑顛覆這種施政理念是造成大量移民的原因。

他又提及教協早前解散事件，認為公民社會力量過去承擔了緩衝區的角色，如今這些緩衝區沒有了，市民少了可以疏導意見的媒介，「以後教師是否要直接找楊潤雄？」他引述學者主張，稱自由的民間社會能緩和政府矛盾，幫助建制把較激進的主張孤立起來，反之，被壓抑的不滿若再次爆發，能疏導的系統則不再存在，認為值得當權者反思。

另據明報報導，新選制下的立法會選舉將於12月舉行，各界關注民主派會否參選，公民黨主席梁家傑昨說，民主黨參選與否，仍需待會員大會決定，據悉該黨擬於9月26日舉行特別會員大會。

香港 中國 民主黨

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