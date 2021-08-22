港支聯會解散？ 日內會商 副主席：相關報導恐嚇放風

香港支聯會2019年舉行「六四」燭光晚會。（路透資料照片）

香港 不少政治組織及工會如民陣、教協及612人道支援基金等最近相繼宣布解散，建制派傳媒近日接連報導，警方正針對支聯會進行蒐證，若有足夠證據顯示干違港區國安法 ，將會啟動取締程序。支聯會常委梁錦威昨天證實一眾常委日內將開會商討去向，有報導引述消息指選項包括討論是否解散。

鄒幸彤強調解散權在全體成員，需要程序上的安排，不可能出現突如其來的「解散」決定 。（歐新社資料照片）

香港01報導，支聯會副主席鄒幸彤前日表示，形容相關報導是「靠恐嚇放風」，又稱現階段沒有解散的決定。她在其他訪問中，進一步指出解散權在於全體成員，需要程序上的安排，不可能出現突如其來的「解散」決定。

行政會議召集人陳智思出席活動時回應，支持公民團體運作的前提是守法，強調國安法訂立後已經畫下紅線，任何機構若不參與違法活動，或者做出超越紅線的行為就沒有問題。

據報導，包括鄒幸彤在內的5名常委原定於較早日子討論解散與否，但其後改期，常委梁錦威昨天證實該會近日將開會討論有關議題，並會評估現時政治形勢，考慮不同應對選項。鄒幸彤則指，支聯會一向會定期開會、審度時勢，強調會議內容屬內部事務，不便透露。

港區國安法下，支聯會近月捲入政治風眼，連續兩年申辦六四 集會被禁，其綱領「結束一黨專政」，早前被中聯辦主任駱惠寧形容為香港繁榮穩定的「真正大敵」。支聯會其後宣布常委人數減半、全面遣散所有職員，但仍然備受抨擊。

親北京的港媒大公報、文匯報20日引述消息指支聯會或涉違港區國安法，警方正積極跟進調查，並將調查範圍擴大至其會員團體。支聯會原本由逾200個會員團體組成，不過自今年4月起出現退會潮，香港社區組織協會昨日也發聲明，稱已退出支聯會。

鄒幸彤（中）強調解散權在全體成員，需要程序上的安排，不可能出現突如其來的「解散」決定 。（路透資料照片）

稍早前有報導指支聯會元老職工馮愛玲攜帶該會大筆現金到英國「轉移資產」。但知情者說，2019年以後，支聯會連續兩年無法舉辦六四集會，今年年宵市場也被食環署終止合約並清場，加上疫情及限聚令下多項活動取消，「支聯會近兩年收到的捐款不多，根本不會有大筆現金可被取走離港」。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，支聯會多年來在國際社會眼中都是「一國兩制」下香港自由的標誌之一，一旦解散，不論對外國或港人來說，都會對「一國兩制」下的自由心死。