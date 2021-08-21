蘋果基金將解散 1232萬美元萬捐30機構

蘋果日報停刊後，旗下蘋果日報慈善基金將清盤，9600萬善款捐30機構 。（路透資料照片）

蘋果 日報停刊後，旗下蘋果日報慈善基金運作亦受影響。本報得悉，蘋果基金已正式啟動清盤程序，短期內會解散；公司註冊處文件顯示基金截至今年2月底約有9600萬元（港幣，下同，約1232萬美元）資產，扣除債務、跟進和完成現有慈善項目開支、以及將個別個案和善款交予其他慈善團體跟進後，全數資產將捐贈至逾30個指定慈善團體、助學團體及社福機構。

明報報導，蘋果基金近月已陸續將受助個案轉介至不同機構跟進，但仍有受助人暫未獲其他機構跟進協助，亟待援手。

據報導，其中一名原蘋果基金受助人熊伯，他2018年在公立醫院切除扁桃腺癌細胞 後「失聲」及無法進食，原擬透過基金協助籌款50萬元往台灣 接受修復手術，適逢蘋果停刊，幾經波折始在7月下旬收到首筆共12萬元善款，同時接獲基金通知指基金董事（壹傳媒管理層）正被還柙，無法簽署善款文件，蘋果停刊令基金前景不明，預計無法再提供任何援助。

報導稱，根據蘋果基金提交公司註冊處的最新文件，蘋果基金剛於17日通過特別決議，全體董事同意清盤。蘋果基金將繼續及完成現正進行的慈善項目，同時會將部分項目和個案及相應善款交至其他相關慈善團體，餘下的基金善款將全數捐贈至其他慈善團體、助學團體及25個社福機構，即共逾30個機構，例如香港防癌會、工業傷亡權益會、司徒華教育基金及基督教正生書院等。

報導說，文件又顯示，蘋果基金分為至少11個專戶，包括醫療、緊急援助金、助學金、撐學生專戶等；蘋果基金將在各專戶中分配捐贈予不同機構的金額，例如最近協助接收癌症個案的防癌會，將獲得五成從醫療專戶扣除的善款。

報導指出，壹傳媒最新一份2019/20年度年報顯示，蘋果基金在該年度為225名身患重疾需要即時或特別治療的受益人捐贈合共1768萬港元，基金旗下的「蘋果助學金計畫」亦為214名學生提供合共66萬港元的助學金。