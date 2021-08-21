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歐洲商會：嚴厲防疫隔離 恐威脅香港金融地位

香港新聞組／香港21日電
香港歐洲商務協會發表公開信，警示嚴厲的防疫隔離措施造成居民「無限期受困」境內，恐威脅到香港的國際商業中心地位。圖為機場人員於香港國際機場流動採樣站接受強制檢測。 (中新社)
香港歐洲商務協會發表公開信，警示嚴厲的防疫隔離措施造成居民「無限期受困」境內，恐威脅到香港的國際商業中心地位。圖為機場人員於香港國際機場流動採樣站接受強制檢測。 (中新社)

香港歐洲商務協會昨天罕見向香港行政長官林鄭月娥發表公開信，警示當地嚴厲的防疫隔離措施造成居民「無限期受困」境內，恐威脅到香港的國際商業中心地位。

法新社報導，身為中國金融中心的香港為了防堵新型冠狀病毒疾病疫情，持續實施一些全球最嚴格的隔離規定。這麼做雖然使得當地確診病例數維持低落，卻造成大多數香港居民過去18個月和全球其他地方斷絕往來。

按照規定，若從高風險國家抵達香港，必須先在防疫旅館隔離檢疫21天；若從風險較低國家抵港，則須先在旅館隔離檢疫7天，再持續7天自主監測。

港府17日再宣布，20日起收緊入境檢疫措施，自中風險國家抵港即使已接種疫苗且抗體檢測為陽性，隔離期最多只能減至14天。

這項決定使得許多人在暑假末期的旅行計畫被打亂，並造成旅館一房難求，企業界也因此越來越感到挫折。

香港歐洲商務協會主席戈洛布在信中指出，港府最近對入境旅客採取更嚴格的防疫措施，不僅「不符比例」，且是「重大退步」。

戈洛布說：「我們認為，香港必須提前而非延後開放。否則這項新的隔離規定可能使得許多國際社會人士自問，當全球其他地方已開始前進，他們是否願意無限期被困在香港。」

他還寫道：「國際商界抱持的這項疑慮，無疑越來越可能威脅到香港的國際商業中心地位。」

戈洛布表示，儘管新的COVID-19變異病毒株不斷出現，但疫苗接種有助降低極端症狀的風險，且許多國家已計畫以地方性流行病（endemic）的方式來處理這場危機。

戈洛布力勸港府理解這樣的「新常態」，並提出「清楚退場策略」，才能為恢復信心提供基礎，並讓企業能夠預做安排。

香港 防疫 旅館

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