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妮可基嫚獲豁免檢疫 香港議員質疑：高人一等？

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

在港人仍然生活在嚴格的防疫措施下，國際知名女星妮可基嫚近日卻獲港府豁免檢疫入境，不必到指定酒店接受隔離，衛生事務委員會上多名議員質疑事件涉衛生安全和不公平問題，及質疑該女星是否高人一等和港府在事件中政治觸覺低；官方則稱豁免是依據相關規定。

海外及本地媒體日前報導，妮可基嫚12日搭乘私人飛機從澳洲雪梨飛抵香港，參加美劇的拍攝工作，而當局前天證實，是依據「外國地區到港人士強制檢疫規例」豁免對方檢疫入境，以便進行「指定的專業工作」。

按照當局的說法，即使妮可基嫚獲豁免檢疫入境，也要受到一些限制，比如抵港前要接種疫苗；在指定居所停留；進行定期檢疫並呈陰性結果；在港只能進行事先指定的工作及相關行程；禁止搭乘公共交通工具等。

不過，有本地報章拍攝到妮可基嫚在公餘時間到處走，包括購物，「並未遵守」相關規定，事件引起港人熱議，質疑當局豁免對方檢疫入境的決定。

明報昨天對此發表社評表示，這次妮可基嫚獲批豁免檢疫赴港，細節不清不楚，缺乏透明度，當局必須公開交代說明，否則很難洗刷「名人檢疫有優待」的觀感。

頭條日報也發表社論指出，事件已引起傳染病學者和立法會議員關注，當局要認真回應事件，有需要制定更仔細的豁免條件，讓入境者清晰依循，也讓市民安心並相信豁免不會過於寬鬆而引發風險。

在民意的壓力下，香港商務及經濟發展局局長邱騰華昨天解釋好萊塢女星妮可基嫚及其團隊獲豁免檢疫入境的理由，並澄清他們至今沒有違反防疫守則。 他說，局方豁免妮可基嫚及其團隊入境後的隔離檢疫，是依法而行，是為了推廣本地電影業。

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