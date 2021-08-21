反外國制裁法列入香港基本法 人大暫不表決

中國全國人大常委會會議並未如外界所料，表決通過將反外國制裁法列入香港和澳門基本法實施。圖為北京人民大會堂。(中新社資料照片)

中國 全國人大常委會會議並未如外界所料，表決通過將反外國制裁法列入香港 和澳門基本法實施；有報導透露，原因包括實施較為複雜，以及香港各界沒有成熟討論。港府稱，中央一直關心香港特區發展及港人福祉，全國人大及其常委會的決定均是以香港利益為依歸。

官方香港電台報導，人大常委會會議昨早閉幕，表決通過了人口與計畫生育法修正草案、個人信息保護法等，沒有提及表決反外國制裁法列入基本法附件三。

報導引述港區人大常委譚耀宗說，會議有審議增加港澳基本法附件三列入中國全國性法律的決定草案，但委員長會議決定暫時不表決，將繼續研究有關問題。他說，這樣反而令反外國制裁法更有效。

譚耀宗日前向港媒透露，這次人大常委會會議將會表決通過把反外國制裁法列入港澳基本法附件三的決定草案。

港媒昨天則報導，這次人大常委會會議可能暫時不表決上述決定草案，原因是反外國制裁法在港實施較為複雜，相關討論又不完全成熟。

報導指出，香港社會尤其是商界和金融界對於反外國制裁法在港實施議論紛紛，比如應該如何實施，以及應該由本地立法實施或是照搬內地全文在港實施，都會有不同的結果和影響。

此外，港府對實施這項法律也完全沒有準備。

明報報導，人大常委譚耀宗昨透露，反制裁法觸動香港金融界神經，譚耀宗稱國家很支持香港繼續成為國際金融中心，認為暫不表決是好事。港府出稿回應稱，中央一直關心香港特區發展及港人福祉，全國人大及其常委會的決定均是以香港利益為依歸，港府定當全力支持及配合。

美國 克林信大學經濟系副教授徐家健昨接受查詢表示要小心處理此項立法，因為立法後，可能有美國銀行一方面要符合美國要求配合制裁行動，但執行措施後就面對中國的反制裁，不能在港做生意，「兩面不是人」，或因而決定「不如別在香港做生意」，對香港作為國際金融中心有衝擊。他說有關業界持份者正遊說港府，例如能否有豁免安排。

中國全國人大常委會會議並未如外界所料，表決通過將反外國制裁法列入香港和澳門基本法實施。圖為香港維多利亞港。(新華社資料照片)

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，相信很多國內外機構也表達擔憂和關注，不排除有外國政府在背後作外交遊說。他強調中央並非對制裁香港的外國政府讓步，而是應謀定而後動，盡可能維護香港作為國際金融中心的地位和利益，並試探西方國家對中國反制決心的可能反應。