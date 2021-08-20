社交媒體曝：內地打2針科興 又到港打復必泰

據中國媒報導，中國上海復星醫藥公司日前表示，德國BNT疫苗的台灣代理權在復星，不管是台灣民間還是官方採購，都必須透過復星。圖為香港的BNT疫苗「復必泰」。（中新社）

有網民在社交網站表示，去年底至今年初在內地先後打了兩針科興，因為之後要到英國 ，想接種復必泰（BioNTech），在香港 再打了兩針復必泰。香港食物及衛生局表示，政府無法事先準確掌握市民在外地打針紀錄，若有人向醫護作失實陳述，或要負刑事責任。

明報報導，近日在內地流行的社交網站「小紅書」，有不少帖文談及在內地接種滅活疫苗 後，再到外地打其他疫苗的經驗。有網民表示，去年12月及今年1月先後在內地打兩針科興，但因為之後要到英國，「很想打多個輝瑞（港稱復必泰）」，認為打復必泰後，國際旅遊認可度可能高點」，今年3月和4月在香港再打了兩針復必泰。

報導說，該網民又稱，「打輝瑞前一晚連遺書都寫好了」，但後來知道港大開始做打一針科興加一針復必泰的研究，稍為放心一點。網民又稱，打科興後「基本沒感覺」，打復必泰後昏睡了一日，第二、三日仍抬不起手。

報導指出，食衛局回覆查詢時表示，政府無法事先準確掌握市民在外地的打針紀錄，市民有責任在本港打針時，就其健康和疫苗接種情况如實陳述，任何人如在外地已完成接種疫苗，並刻意向醫護隱瞞有關事實，聲稱自己合資格接種，而不誠實地取得接種疫苗的利益，或涉以失實陳述及欺騙手段獲取利益，構成刑事罪行。政府會調查並考慮採取適當法律行動，必要時會起訴相關人等，亦不排除考慮不為其提供在港接種疫苗的紀錄。