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轉機客成防疫漏洞 專家籲限制走動範圍

 香港新聞組╱香港20日電
國泰機場貴賓室女職員疑受轉機客傳染新型冠狀病毒，轉機客被專家視為防疫漏洞。圖為示意圖。（中通社資料照片）
國泰機場貴賓室女職員疑受轉機客傳染新型冠狀病毒，轉機客被專家視為防疫漏洞。圖為示意圖。（中通社資料照片）

國泰機場貴賓室女職員疑受轉機客傳染新冠病毒，轉機客成了香港防疫漏洞。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，港府應要求為在港轉機者做快速抗原測試，並安排他們等候轉機期間留在指定房間，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒促請當局要求轉機客登機前持有陰性證明。

明報報導，民用航空事業職工總會指出，轉機客可在離境大堂自由活動，例如可到美食廣場用膳，員工又會與轉機客在同一位置點餐並共用洗手間，因此染疫機會高。工會還表示，自從有貴賓室員工染疫後，部分地勤公司和保安公司已要求在離境閘口工作的員工必須戴面罩。至於能否將旅客按出發地風險分流，工會認為轉機客難免要到美食廣場等公共範圍活動，但美食廣場空間有限，難以再在旅客區畫出高、中、低風險用膳位置。

據報導，中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，不可能完全暫停高風險地區客轉機，此舉會對經濟及航空交通帶來相當大影響。他建議機管局及航空公司研究能否在機場貴賓室內分開處理來自不同風險地區的旅客。他又說，機場及檢疫酒店員工屬高危群組，呼籲他們盡快接種疫苗。

報導指出，是否要求轉機旅客登機時持有病毒陰性證明，以及就會否收緊防疫安排，分開處理來自不同風險地區的旅客，食衛局和衛生署沒有回覆。

報導說，衛生防護中心首席醫生歐家榮昨日表示，貴賓室女職員染疫事件已從2000名貴賓室轉機客中，收窄範圍追查6名已轉機到上海及澳洲的英國客；並將女職員的病毒基因與香港其他輸入個案比對，沒有個案與她脗合。

防疫存差異 港星旅遊氣泡告吹

另方面，香港與新加坡旅遊氣泡醞釀約一年後終告爆破，隨著新加坡計畫與新型冠狀病毒共存，而港府繼續以清零為目標，雙方防疫策略存在差異，兩地昨日宣布不再進一步討論雙邊「航空旅遊氣泡」，會各自設入境防控措施。同時，新加坡宣布今晚11時59分起，准許來自香港的旅客毋須隔離入境該國。

香港 防疫 新加坡

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