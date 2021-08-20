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妮可基嫚赴港拍片豁免隔離 網怒轟耍特權

香港新聞組╱香港20日電
妮可基嫚在港免隔離，遭質疑耍特權引眾怒。（路透資料照片）
妮可基嫚在港免隔離，遭質疑耍特權引眾怒。（路透資料照片）

好萊塢女星妮可基嫚前往香港，進行串流平台亞馬遜資的新劇拍攝工作，卻獲香港政府豁免入境隔離，引發民眾不滿。

過去18個月，香港政府一直採取嚴格隔離檢疫措施，以將確診人數維持在低水平，許多居民也因此無法與海外親友相聚。港府規定，來自高風險國家的入境旅客必須在飯店隔離21天，低風險國家則需隔離7天，然後再進行7天自我監控。

然而，香港商務及經濟發展局證實，54歲的澳洲女星妮可基嫚與劇組人員因「執行指定專業工作」，獲准入境後不須隔離，只需在抵港2周內進行3次病毒篩檢。

妮可基嫚抵港後，社群媒體上充斥外籍人士與香港本地人對她被豁免隔離的批評聲浪。在香港隔離人士的臉書互助專頁上，許多人發布憤怒評論，表示許多本地和外國人受限於防疫規定，已經有將近2年無法見到海外親友。

香港親中派議員葛珮帆表示，她對政府給予妮可基嫚隔離豁免「感到擔憂」，而且她「收到了很多香港居民的投訴」。她還說，已針對此事要求衛生官員親赴議會說明。

明報報導，針對外界質疑，商務及經濟發展局表示，有關海外電影從業員獲豁免到港做指定專業工作，是考慮到有利於香港所需的經濟運作和發展，有關獲豁免檢疫者須於抵港前已打針；妮可基嫚指定行程涵蓋拍攝試戲、綵排等。商經局強調妮可基嫚未違反豁免條件，但未回應豁免是否包括劇組。

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若拒絕妮可基嫚到港拍片是「好大問題」，香港作為國際大都會，須容許外地人入境，最好方法是每人都打針。他說豁免檢疫一定會出現漏洞，但可要求獲豁免者隔日檢測以減風險。

港大感染及傳染病中心總監何栢良稱，關注劇組人員由什麼國家抵港、有否其他人獲豁免、行程會否與市民混雜等，若劇組於抵港首7天在指定地方檢疫並多次檢測，然後才出社區會較安全；如果香港再因豁免檢疫而爆疫，只會「苦了市民」。

香港 工作 檢測

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