李宇軒認罪勾結外力 揭黎智英是幕後主腦、提供金援

香港壹傳媒創辦人黎智英再捲入港國安法。（新華社資料照片）

香港 「十二港人案」中的被告李宇軒，及被指涉嫌協助他潛逃台灣 的陳梓華，分別被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，控方在庭上讀出案情，指壹傳媒創辦人黎智英 及其助手Mark Simon是幕後主腦並提供財政支援，有關串謀行為引致美國制裁35名中港官員及10個國家暫停與香港的引渡協議。

去年8月23日，12名香港人在廣東水域被大陸公安拘捕，指其偷渡逃往台灣，在送往深圳看守所羈押後，大陸法院以組織他人偷越邊境罪、偷越邊境罪，判處其中10名成年人7個月至3年不等的有期徒刑，刑滿後交香港警方。

案中的「香港故事」成員李宇軒，被港警指控涉嫌違反港版國安法中勾結外國或者境外勢力罪名，另被指涉嫌洗黑錢罪、管有工具可作非法用途罪、無牌管有彈藥罪。

李宇軒及被指涉嫌協助其潛逃的陳梓華，各被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，昨在香港高等法院上庭即承認控罪，案件押後至明年1月3日再訊。

控方代表周天行在庭上指出，反送中運動期間，兩人認識黎智英和Mark Simon，兩人支持透過國際宣傳活動向港府施壓，陳梓華建議李宇軒與劉祖廸一同參與組織，其後名為「重光團隊」的組織成立，李宇軒和劉祖迪都是核心成員。

案情又指兩人去年7月至今年2月與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人一同串謀，尋求外國或境外機構、組織、人員，向香港及中國政府進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動等。

控方指黎智英及Mark Simon是幕後主腦並提供財政支援，透過陳梓華傳達指示，「重光團隊」是用作實施陰謀的平台，在社群平台上進行宣傳，與外國政治人物等建立聯繫，並在世界各地舉辦政治活動，呼籲外國制裁香港或中國。

案情還指李宇軒等人發起眾籌，在多國報紙刊登宣傳。而李宇軒被捕後，Mark Simon叫陳梓華繼續國際游說工作，並會為他提供協助，包括逃亡到美國。