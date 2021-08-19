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香港失業率降至5% 餐飲娛樂續好轉 未通關難回4%以下

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

香港失業率連跌5個月，統計處昨日公布，今年5月至7月經季節性調整的失業率降至5%，較4月至6月的5.5%再回落0.5個百分點。大部分行業的失業率呈下跌，當中重災區零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業等行業錄得明顯降幅。學者料失業率進一步回落，惟未能通關，難回至4%以下。

明報報導，統計處昨公布，經季節性調整的失業率由今年4至6月的5.5%，回落至5至7月的5%；就業不足率由2.5%回落至2.4%；失業人數減幅約6.9%，就業不足人數由9.6萬降至9.23萬。今年5至7月的失業率，已是連續5期下跌，並回落至接近去年初的數字；香港失業率自2019年下半年開始上升，到2020年12月至今年2月錄得7.2%高峰後回落。

據報導，按行業分類，今年5至7月大多數主要行業的失業率均見回落，當中與消費及旅遊相關的行業即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下降0.9個百分點至7.6%，其中餐飲服務活動業的失業率降1.4個百分點至8.6%；建造業和藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦錄得明顯回落。

報導引述勞福局長羅致光表示，隨著經濟復甦，加上消費券計畫的幫助，勞工市場料續改善，仍面對不確定性，主要源於新冠變種在全球多個地方傳播。

報導指出，中大商學院高級講師李兆波表示，5至7月的失業率下降，主要受本地消費市道帶動，再加上消費券，料未來一兩期失業率進一步下跌，但預料難達4%以下，原因是香港仍未通關，靠人流帶動的行業如旅遊及金融服務仍未完全恢復正常。飲食業職工總會名譽會長郭宏興表示，消費券帶動餐飲業失業情況改善，但防疫措施不時變動，招聘較謹慎，人手最多只有疫前七八成。

報導說，另社福署公布今年7月領取綜緩個案約22萬宗，按月減0.2%，受助總人數為31.6萬；失業個案1.9萬多宗，較去年初疫情剛開始時增約53.8%。5至7月失業綜援個案平均每月申請565宗，較4至6月跌一成。

香港 就業 疫情

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