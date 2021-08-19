香港恆基頒東奧健兒531萬美元 何詩蓓獨得64萬

恆基兆業地產集團頒發1937.5萬港元獎金，為運動員送上祝賀。圖為東京奧運會女子100米及200米自由泳銀牌得主的中國香港游泳運動員何詩蓓（左）獲得500萬港元獎金。（中新社）

港隊在東京奧運 創歷來最佳表現，奪佳績運動員 獲恆基送出逾1900萬元（港幣，下同，約243.8萬美元）獎金，當中獨得兩面銀牌的女子游泳代表何詩蓓昨獲頒500萬元（約64萬美元）獎金；在奧運中連番破亞洲紀錄的何笑言，寧要金牌不要世界紀錄，因金牌可保留一世。多位東奧健兒今早會出席巴士巡遊，周六亦會在海洋公園亮相。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

晴報報導，今屆恆基精英運動員嘉許計畫獎金加碼，有18位運動員取得前8名或更佳成績，獲恆基送出共1937.5萬元獎金，多位運動員昨出席頒獎禮，特首林鄭月娥 感謝恆基贊助，認為他們以實際行動支持運動員，為商界支持體育發展作好示範。

獲頒500萬元獎金的女飛魚何詩蓓稱，對於能出席東京奧運已很感恩，再次感謝各界支持。她與主持玩「快問快答」期間，笑稱寧要金牌多於世界紀錄，「金牌可keep一世，世界紀錄好快被人破」。被問到寧願游到50歲才得奧運金牌，或30歲連贏3屆銀牌之後退役，何稱寧願後者，直言「除了游水還有好多事想做」，短期內她就要到歐洲比賽，現已重投訓練。

在空手道個人形得銅牌的劉慕裳稱，冀稍後世錦賽亦有獎牌，「成日攞銅牌，都想轉下（獎牌）隻色」。她又稱，「玩空手道第一日已知不是奧運項目」，能出席東奧及奪牌已覺「幸運」。

東奧健兒將與市民見面，除了今日出席巴士巡遊及返港歡迎儀式，何詩蓓明將到太古廣場出席見面會，周六海洋公園同樂日則有男女子乒乓、羽毛球「鄧謝配」等選手出席，李皓晴、杜凱琹及劉慕裳周日亦會到中環出席贊助商活動。