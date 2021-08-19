我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

獲捐款逾3300萬美元 香港反送中支援基金10月底解散

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港一個支援「反送中」運動被捕者的基金將會有序停運 ，祕書處預定10月31日解散。基金信託人吳靄儀對此表示深感遺憾，但認為此基金已經是港人創造的歷史奇蹟。

這個基金名為「612人道支援基金」，前年6月中由泛民主派政黨及團體成立，主要透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

基金方面昨天公布，即日起停止接收新支援個案，下月28日之後不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，祕書處預定10月31日解散。

基金信託人、前立法會議員吳靄儀說，基金尚未達成任務便要被迫停止運作，他們深感遺憾。

但她說，基金已走了很遠，是港人創造的歷史奇蹟，他們足以自豪；基金只是民間力量的一部分，沒有了「612基金」，仍有無數大或小的民間支援，只不過形式不同。

據公布，截至今年7月底，基金獲得的捐款等收入為2.58億港元（約3311萬美元），總開支是2.54億元。

「612人道支援基金」的信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、吳靄儀、何秀蘭、嶺南大學文化研究系副教授許寶強及歌手何韻詩，並委託真普聯託管款項及收支事宜。

真普聯於2013年3月由泛民政黨及團體組成，目標是推動香港行政長官和立法會實現「雙普選」。

香港 反送中

上一則

香港失業率降至5% 餐飲娛樂續好轉 未通關難回4%以下

下一則

香港恆基頒東奧健兒531萬美元 何詩蓓獨得64萬

延伸閱讀

妮可基嫚飛香港拍戲 隔離2天就外出 惹防疫爭議

妮可基嫚飛香港拍戲 隔離2天就外出 惹防疫爭議
最大共諜案？ 台退役少將遭搜索 涉滲透前國防部副部長

最大共諜案？ 台退役少將遭搜索 涉滲透前國防部副部長
4名港大生被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」

4名港大生被捕 涉違香港國安法「宣揚恐怖主義」
林鄭點名律師會「若政治凌駕專業」或終止合作

林鄭點名律師會「若政治凌駕專業」或終止合作

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明