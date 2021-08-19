獲捐款逾3300萬美元 香港反送中支援基金10月底解散

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 一個支援「反送中 」運動被捕者的基金將會有序停運 ，祕書處預定10月31日解散。基金信託人吳靄儀對此表示深感遺憾，但認為此基金已經是港人創造的歷史奇蹟。

這個基金名為「612人道支援基金」，前年6月中由泛民主派政黨及團體成立，主要透過籌款協助「反送中」被捕示威者，比如聘請律師及打官司。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

基金方面昨天公布，即日起停止接收新支援個案，下月28日之後不再使用託管人真普選聯盟的銀行帳戶，祕書處預定10月31日解散。

基金信託人、前立法會議員吳靄儀說，基金尚未達成任務便要被迫停止運作，他們深感遺憾。

但她說，基金已走了很遠，是港人創造的歷史奇蹟，他們足以自豪；基金只是民間力量的一部分，沒有了「612基金」，仍有無數大或小的民間支援，只不過形式不同。

據公布，截至今年7月底，基金獲得的捐款等收入為2.58億港元（約3311萬美元），總開支是2.54億元。

「612人道支援基金」的信託人包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、吳靄儀、何秀蘭、嶺南大學文化研究系副教授許寶強及歌手何韻詩，並委託真普聯託管款項及收支事宜。

真普聯於2013年3月由泛民政黨及團體組成，目標是推動香港行政長官和立法會實現「雙普選」。