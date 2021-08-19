港警國安處拘捕4港大學生 控宣揚恐怖主義

香港警方國安處18日拘捕四名香港大學學生，指其宣揚恐怖主義，觸犯香港國安法。（美聯社）

港警國安處昨拘捕4名香港 大學學生，指控其涉嫌違反香港國安法，宣揚恐怖主義。香港大學回應查詢稱，案件正在調查中，不適宜評論。

香港警察國安處昨上午拘捕4名香港大學學生，包括香港大學學生會前會長郭永皓、港大評議會主席張敬生、港大文學院學生會前外務副主席容頌禧、港大李國賢堂學生會前代表杜林丞亨。港警國安處說，這些學生涉嫌觸犯香港國安法第27條，宣揚恐怖主義罪。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

這起案件涉及「七一刺警案」，刺警者當場自殺身亡。港大學生會評議會7月7日曾通過動議，「深切哀悼」和「感激」自殺身亡的刺警案者，4名被捕人士均有與會及發言。

港大學生會評議會發出該項動議後，港府保安局、教育局 及港大校方，均高調譴責，特首林鄭月娥公開要求港警國安出動調查，港警國安7月16日持法庭手令到港大校園調查和蒐證。

港警國安處高級警司李桂華說，當日學生會評議會有網上直播，再透過兩個學生會屬下的社交平台對外發放，內容談及恐怖主義、讚揚和辯解等，已經構成案件所需要的元素。

李桂華說，「七一刺警案」後，被捕人士在會議中談及對事件及政治的看法及要求，有觸及恐怖主義的元素，警方有足夠證據作出拘捕。

李桂華還說，被捕4人曾在會上發言，至於與會其餘人士，有約30人投票 贊成通過議案，警方將約見這些與會者，了解他們在會議中的角色及投票的理由等。對於社會是否不能再談論這宗案件，李桂華說並非不可談論，但若在過程中藉機宣揚恐怖主義，包括讚揚疑兇、形容對方是勇士、有勇氣、為社會做了些事情等，就很可能違法。

港府保安局局長鄧炳強回應4名大學生被捕，稱宣揚恐怖活動是嚴重罪行，不論是什麼身分的人士，如果犯法都需付出代價；又指學生或其他特定身分是否構成求情因素，只能在法庭上提出。