強暴搶劫13歲女童 嫌犯38年後落網

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 警方鍥而不舍，最近拘捕了一名38年前的強暴及搶劫犯，受害人當時只有13歲，在這38年間已經去世；由於人證和物證有變，有律師質疑嫌犯能否被定罪。

香港01報導，這起案件是1983年1月發生在新界屯門新發邨一個住房內，當年只有20歲的嫌犯進入住房搶劫，搶去13歲受害女孩160港元，還強暴了她，之後逃逸；1999年受害人選擇輕生亡故。

警方當時在案發地點查獲一批證物，但一直未能確定嫌犯身分，直到近年科技突破，才鎖定嫌犯身分，並發出通緝 令。

報導指出，警員日前在荃灣巡邏時，發現一名姓王男子形跡可疑，於是上前核查，發現他就是38年前的搶劫和強暴案嫌犯，立刻拘捕。

在這38年間，受害人已經去世，她當時居住的屋邨也已經拆除重建，人證和案發現場都己不在。不過，警方還是依強姦及搶劫罪起訴嫌犯。

大律師陸偉雄說，刑事案件並無起訴期限，尤其是強暴、謀殺及販毒等嚴重罪行，一日未破案，都可以追查。但這名嫌犯會否罪成則是另一回事，因為案件事隔多年，人證、物證難免有變，如果受害人或證人去世，證物搜集就更困難。

翻查資料，香港現時仍有不少懸而未破的命案，包括1972年石梨貝母子雙屍案、1975年尖沙咀溫莎大廈女裸屍案等。另外，懸紅通緝人士公告中，亦有不少警方已鎖定疑犯身分，惟嫌犯仍未落網，當中包括1992年馬鞍山女子謀殺案，疑犯陳偉倫當時30歲，通緝公告的相片，亦是經電腦模擬其52歲之容貌。