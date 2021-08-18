我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

強暴搶劫13歲女童 嫌犯38年後落網

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港警方鍥而不舍，最近拘捕了一名38年前的強暴及搶劫犯，受害人當時只有13歲，在這38年間已經去世；由於人證和物證有變，有律師質疑嫌犯能否被定罪。

香港01報導，這起案件是1983年1月發生在新界屯門新發邨一個住房內，當年只有20歲的嫌犯進入住房搶劫，搶去13歲受害女孩160港元，還強暴了她，之後逃逸；1999年受害人選擇輕生亡故。

警方當時在案發地點查獲一批證物，但一直未能確定嫌犯身分，直到近年科技突破，才鎖定嫌犯身分，並發出通緝令。

報導指出，警員日前在荃灣巡邏時，發現一名姓王男子形跡可疑，於是上前核查，發現他就是38年前的搶劫和強暴案嫌犯，立刻拘捕。

在這38年間，受害人已經去世，她當時居住的屋邨也已經拆除重建，人證和案發現場都己不在。不過，警方還是依強姦及搶劫罪起訴嫌犯。

大律師陸偉雄說，刑事案件並無起訴期限，尤其是強暴、謀殺及販毒等嚴重罪行，一日未破案，都可以追查。但這名嫌犯會否罪成則是另一回事，因為案件事隔多年，人證、物證難免有變，如果受害人或證人去世，證物搜集就更困難。

翻查資料，香港現時仍有不少懸而未破的命案，包括1972年石梨貝母子雙屍案、1975年尖沙咀溫莎大廈女裸屍案等。另外，懸紅通緝人士公告中，亦有不少警方已鎖定疑犯身分，惟嫌犯仍未落網，當中包括1992年馬鞍山女子謀殺案，疑犯陳偉倫當時30歲，通緝公告的相片，亦是經電腦模擬其52歲之容貌。

香港 通緝

上一則

香港本土派張崑陽 抵美申請政治庇護

下一則

香港勞工處招聘會逾3000職缺 酒店餐飲乏人問津

延伸閱讀

東京電車內隨機砍傷9人 犯案男子已落網

東京電車內隨機砍傷9人 犯案男子已落網
曼哈頓下城「黑色華爾街」畫廊遭塗漆 嫌犯落網

曼哈頓下城「黑色華爾街」畫廊遭塗漆 嫌犯落網
威斯康辛州採石場3屍案2嫌落網 為600元債務行凶

威斯康辛州採石場3屍案2嫌落網 為600元債務行凶
槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃

槍殺華府6歲女童 馬州兇嫌落網 1嫌在逃

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，北京對此強烈不滿，大動作地召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐北京大使。圖為立陶宛駐北京大使館外觀。Getty Images

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

2021-08-10 17:38
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
加國公民康明凱(左)、史佩弗(右)。(取材自鳳凰網)

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

2021-08-11 00:44

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕