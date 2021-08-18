香港勞工處招聘會逾3000職缺 酒店餐飲乏人問津

灣仔帝盛酒店。(中新社)

香港 勞工處昨日舉辦招聘會，提供超過3000個職缺，包括餐飲、酒店、物業管理等行業都積極招兵買馬準備擴充業務，惟職位乏人問津。

文匯報報導，有雇主表示，求職者可能擔心香港仍有機會爆發第五波疫情 ，投身飲食行業隨時會被停工，故避之則吉，「求職者寧願選擇一些較穩定的工種，如保安等不太受疫情影響的工作 。」有應徵者更臨場改變主意，轉為應徵文員職位。

報導指出，勞工處昨日於旺角麥花臣場館舉行的招聘會，樂天餐飲集團人力資源部職員說，人流極其冷清，招聘會開始一個多小時僅三、四名中年求職者入場諮詢。他直言，近期的招聘活動反應冷淡，「我們頻繁搞招聘會，仍無法聘請足夠人手」。

參展的酒店集團人力資源部負責人張小姐表示，昨日人流較一兩年前大跌約八成，活動開始約一小時，僅十多名求職者查詢或應聘，大部分為中年人，主要應徵前線工作，如侍應、前台等。

張小姐直言，理解市民疑慮，尤其是香港旅遊業受疫情影響，加上變種病毒的出現，市民擔心酒店或再成為失業重災區，故對該行避之則吉，「求職者寧願選擇一些較穩定的工種，如保安等不太受疫情影響的工作。」

就讀酒店管理學系的邵先生表示，自己是抱著觀摩心態到場尋找酒店相關的工作，他直言：「不求薪酬豐厚。」不過，由於擔心疫情反覆，投身酒店或隨時成為失業大軍，他臨場改變主意，轉為應徵文員職位。

同樣就讀酒店管理學系的鍾先生表示，現時市道仍未真正重回正軌，最終只索取相關行業資訊作參考，「如果遇到心儀工作亦會主動應聘，但不會強求有理想薪酬。」

就讀社會政治學系的譚先生表示，本身就讀的科目並沒有特定的就業市場，主要是政府工作為主，但相關工作需要一定資歷，因此打算應徵一些文職工作累積經驗。「希望薪酬可以達到1.3萬港元左右，是就業市場正常價格，但如果有心儀工作，都不介意調低薪酬要求。」