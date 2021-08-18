香港機場貴賓室員工染疫 一周接待3000人難查源頭

香港17日新增一例COVID-19本土確診，是國泰航空機場貴賓室女員工，研判她是遭到轉機旅客感染。圖為香港機場人員17日在機場流動採樣站接受強制檢測。（中通社）

香港 昨日新增3宗確診，2宗輸入個案，另有一宗本地源頭不明個案，證實感染Delta變種病毒株，是國泰航空機場 貴賓室女員工，研判她是遭到轉機旅客感染，打斷過去連續11天的本地「零確診」紀錄。過去一周約有3000人使用該貴賓室，官方坦言難以追蹤感染源頭。

文匯報報導，香港昨日新增的2宗新冠確診輸入個案，分別來自英國和阿曼，均帶有L452R變種病毒，其中英國抵港者曾接種兩劑復必泰疫苗。唯一的本地個案源頭不明，患者是47歲國泰外判女員工（個案12038），亦帶有L452R變種病毒，並證實是Delta病毒株。

綜合媒體報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，47歲本土女患者是機場國泰貴賓室「寰宇堂」員工，負責向客人送餐，最後上班是8月14日。由於機場工作一直定期檢測 ，患者在7月30日、8月5日、8月9日檢測都是陰性。

張竹君指出，患者15日原打算到私家診所接種COVID-19疫苗，當向醫生表示最近一個月有輕微咳嗽，醫生建議患者先照肺片檢查，其後兩度檢測均呈陽性，且入院時有低燒，隨即在醫院接受治療。

她指出，患者體內帶有L452R變種病毒，理工大學分析後屬Delta類型，正進行基因分析感染源頭。

張竹君表示，由於香港疫情不嚴重，離港港人須接受病毒測試，相信從轉機乘客感染機會較大，但過去一周已有約3000人使用國泰貴賓室服務，因此較難追蹤感染源頭。

據報導，這名女員工前天檢測陽性後，她居住的前宅大樓昨晚遭「封區」強制檢測，結果約1600名住戶無人確診。

過去三個月，香港累計有三名機場工作員工確診，即平均每月一宗，張竹君承認機場人員屬高風險工作，今次確診又涉傳播力強的Delta病毒，稍微疏漏都可能引致第五波大爆發，呼籲機場員工盡快打針，並會檢視接觸旅客的員工是否有必要加強個人防護裝備，包括佩戴面罩或穿著PPE等。