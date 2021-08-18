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香港本土派張崑陽 抵美申請政治庇護

香港新聞組╱香港18日電
香港前「民間外交網絡」組織發言人張崑陽，現人在美國，已申請政治庇護。(取材自臉書)
香港前「民間外交網絡」組織發言人張崑陽，現人在美國，已申請政治庇護。(取材自臉書)

香港警方通緝、潛逃海外的香港前本土派組織「民間外交網絡」發言人張崑陽在社交平台上宣布，現在正在美國，已申請政治庇護，且獲得美國約翰霍普金斯大學錄取，進入就讀碩士班。

香港媒體報導，張崑陽表示，去年8月離開香港後，因考慮到個人及身邊的人安全，且未計畫下一步，因此一直沒有公開自己去向。期間雖然沒有公開行事，但他說仍然有出席各種論壇和閉門會議，持續與「美、英、澳、日、韓和台灣六國官員和公民社會朋友交流」。

他指出，已決定定居美國，繼續「國際線工作」，已向美國政府申請政治庇護，會就其涉及的「六四集會」、「民主派初選」等案件繼續「國際遊說」。

張崑陽還指出，自己已獲得美國約翰霍普金斯大學保羅尼采高等國際研究學院（Johns Hopkins SAIS）的院士和獎學金支持，將就讀碩士班。

張崑陽曾任香港大專學界國際事務代表團發言人，2019年「反送中」事件爆發後，他曾以學界代表團身份到美國等多個國家遊說，他也有參與2019年的香港民主派初選，有牽涉「港區國安法」罪行之嫌。去年他被指控於「六四」31周年，涉嫌「明知而參與未經批准集結」和「煽惑他人參與未經批准集結」罪，8月離港潛逃，現正被警方通緝。

港國安法首案被告不服判刑 提上訴

此外，香港首宗國安法案被告唐英傑7月底被法院判刑9年。唐英傑不服判刑，上周已就定罪及刑期提出上訴，上訴庭暫未排期處理。

去年7月1日，港島有「反送中」運動遊行及示威，24歲的唐英傑當天騎著機車在灣仔街道衝向戒備的防暴警察，機車插上寫有「光復香港，時代革命」的旗幟。這起事件造成3名警員受傷，唐英傑當場被攔下並逮捕。

警方隨後起訴唐英傑3項罪名，包括煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪和危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害罪。法院先前裁定他煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成，判囚9年。

這是港區國安法去年7月實施後，本地法院宣判的首宗同類案件。

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