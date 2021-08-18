林鄭點名律師會「若政治凌駕專業」或終止合作

林鄭月娥指出，律師會若被政治凌駕專業，政府唯一的取向便是終止關係。（中通社）

香港 教協(教育 專業人員協會)及民陣(民間人權陣線)近日先後宣布解散，內地官媒人民日報繼續點名香港律師會應搞專業不搞政治；昨天香港特首林鄭月娥 特別提到，以往肆意觸碰國家安全「紅線」的團體，唯一的選擇是自動解散，但自動解散並非免責條款，有違法仍會檢控。她為此點名香港律師協會，如果政治凌駕專業，港府將考慮終止合作(DQ)。

明報報導，林鄭昨在行政會議前見媒體時指，香港「基本法」下的言論、集會及出版等自由均受保障，但自由並非毫無限制，需受國家安全等規範，而「香港國安法」已明確會保障人權。她表示，近日個別團體解散與人權無關，特區政府不接受外媒或政客指「香港打壓自由」等的偏頗言論。

報導指出，律師會會長彭韻僖表示，作為香港律師的自我監管組織及專業團體，律師會宗旨包括維持香港律師專業水平及操守，以及考慮所有涉及業界利益的問題，強調作為業界與政府之間的橋梁，「律師會一直保持政治中立，時刻與政府有關部門溝通、表達意見以改善執業環境」。

報導稱，香港律師會月底改選理事會，會員亦可在多個法定組織、委員會占一席位，因此律師會今次改選被外界視為「兵家必爭之地」，外界關注「開明派」會否取得更多席位，甚至掌握主導權。

據報導，律師會共有20名理事，每年改選5席，今年的改選將於下周二舉行。目前不計需改選的理事，港大法律學院首席講師張達明等「開明派」共占約6席，若4名被視為「開明派」的參選人當選，便可達半數。另一邊廂，「專業派」5名參選人包括的近律師行合夥人、廣西防城港市政協委員袁凱英等人。建制消息稱，中聯辦十分緊張選情，建制派已被催促拉票。

人民日報日前點名指律師會應搞專業不搞政治，律政司長鄭若驊其後就律師會角色發聲，林鄭月娥昨出席行會前見記者，也主動提及律師會。

有「專業派」的法律界人士曾表達憂慮若「開明派」獲主導權，或觸發政府收回律師會自我監管權。本身為律師的民建聯張國鈞今年4月曾向傳媒說，政府可因應情况收回「法律執業者條例」賦予律師團體的自我監管權，由政府部門或成立法定組織處理監管工作。有參選人認為，政府與律師會停止合作或收回其法定監管權力並不合理。