反制裁法在港實施 全國人大17日討論

香港民陣召集人陳皓桓。（政治新媒體微信公眾號）

中通社報導，全國人大常委會委員譚耀宗昨前往北京 ，準備出席17日起舉行的大陸全國人大常委會會議。他指出，會議其中一項議程是審議大陸全國性法律納基本法附件三，預料是「反外國制裁法」。

譚耀宗表示，港府已就「反外國制裁法」表態，之後通過本地立法在香港 實施，做法合適，相信能達至反外國制裁的目的，無需擔心外資因「反外國制裁法」而撤出香港。

中國全國人民代表大會常務委員會6月10日通過反外國制裁法，外界視此為回應美國 當局對中港實施的制裁。反外國制裁法的反制措施包括禁止入境、凍結境內資產和限制境內相關交易活動等。

香港行政長官林鄭月娥上周說，港府支持把反外國制裁法納入基本法附件三並在港實施，而她已向北京中央提交相關意見。她說，支持以本地立法方式在港實施反外國制裁法，原因是她十分肯定有外國勢力、外國政府或西方媒體企圖弱化香港的國際金融中心地位以及各界對香港的信心。

此外，隨著北京持續施壓，內地學者田飛龍分析預計香港民主派團體將出現解散潮；職工盟和香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）等團體，可能成為下一階段港府清查的首要目標。