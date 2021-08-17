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港大註冊日 校方禁宣傳學生會 新生：失去參與校政機會

香港新聞組／香港17日電
香港大學。（新華社資料照片）
香港大學。（新華社資料照片）

香港大學15日起一連三天舉行新生註冊日。由於港大學生會評議會上月初通過「感激」七一刺警疑兇動議，校方結果宣布不再承認學生會，今年註冊日改由校方統籌，而校園內有關學生會的標誌早已被移除。有新生坦言，對港大「封殺」學生會感到可惜，認為會令同學失去發聲渠道以及參與校政體驗，直言校方手法絕情，「今屆做得不好，不代表下屆不好，不好剝奪後人機會。」

香港01報導，有港大學生透露，校方不准許屬會代學生會招收會員及徵收會費，否則會被指違反規程。港大新生何同學表示，曾有加入學生會想法，但已打消念頭，認為在當前社會形勢，被取消學籍風險大。

另一位港大新生李同學指，對此感到可惜，但相信校內仍有屬會運作，雖然少了一個發聲平台，但學生仍可透過社交媒體表達意見。

另據明報報導，港大學生會評議會上月初動議「感激」七一刺警案疑犯梁健輝，校方最終宣布不承認學生會，新生註冊日亦由校方取代學生會負責統籌。文學院新生蔡同學稱，校方步步封殺，甚至不讓學生會成員進入校園，做法太強硬；入讀理學院的Vincent表示對校方失望，認為應給予更多緩衝空間，否則扼殺學生自由表達意見的權利。

據報導，首宗港區國安法案件裁決早前引起廣泛回響，有法律系新生指，法庭相關裁決予人偏向某特定立場之感，質疑並非公平公正；亦有新生稱，即使法治環境惡劣，仍要「擇善固執」。

入讀社會科學及法學學士雙學位課程的鄭同學表示，近日涉國安法的裁決反映法庭面對很大政治壓力，她亦質疑一句口號被視為顛覆政權，是否公平公正，但她認為始終需要有人學習專業法律知識，日後是否入行亦要視乎屆時環境。

校園所見有不少屬會宣傳物品保留「學生會」字眼，有屬會幹事會成員指，他理解只要沒有宣傳學生會仍然運作，則符合校方規定，但亦準備了紙張以便隨時蓋去橫額上的「學生會」字眼。他又稱可能是最後一年以學生會名義宣傳。

香港 港區國安法

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