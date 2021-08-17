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港澳辦副主任黃柳權將訪港 港府安排多場宣講會

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權將於22日訪港，連同發改委、科技部等官員舉行多場宣講會。出席者包括港府官員、立法會議員、商界代表及青年等，部分會議將以閉門形式進行。

明報報導，據立法會日誌，立法會宴會廳23日將舉行「國家『十四五』規畫講座」，若黃柳權出席，將是首次有京官到立法會出席官式講座。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，立法會過往多政治鬥爭，中央官員較少出席，而現時立法會局勢平和，京官可與議員理性平和深入交流，相信日後或有更多類似的官式拜訪。

據報導，國務院港澳辦副主任黃柳權22日訪港，港府會安排數場宣講會，主題圍繞香港如何配合「十四五規畫」。據了解，今次南下的官員有十多人，包括發改委、科技部的司局級官員，以及人民銀行等機構代表。全國人大3月通過《十四五規畫綱要》，特首林鄭月娥將在10月發表施政報告，據知是次安排由港府邀請京官南下，並由中共最高領導層拍板委派官員來港。

《十四五規畫綱要》提到，支持香港提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，以及在大灣區角色等，港府期望了解香港如何可配合國策，以及向中央爭取政策，加強香港在大灣區發展的角色。

有立法會議員透露，早前有專人向議員收集問題，預料黃柳權等官員屆時或會在講座上解答。該議員認為，黃若親自到立法會向議員講解，顯示他重視立法會，此形式令彼此交流更深入豐富；另有立法會議員表示，沒印象中央官員曾到立法會出席講座，是次京官以講座形式到訪立法會是新政治形勢象徵。

香港 國務院 灣區

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