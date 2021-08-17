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美法等16地赴港檢疫21天 港機場貴賓室女員工初確變種

香港新聞組／香港17日電
港府因應海外地區的疫情發展，20日起收緊從16個海外地區抵達香港人士的檢疫要求。圖為乘客抵達香港國際機場的資料照片。（中新社）
港府因應海外地區的疫情發展，20日起收緊從16個海外地區抵達香港人士的檢疫要求。圖為乘客抵達香港國際機場的資料照片。（中新社）

香港本地12天零確診可能再破功，昨新增三宗新冠肺炎輸入確診個案，另有一名無接種新冠疫苗的47歲機場貴賓室女員工初步確診L452R變種病毒，暫列本地源頭不明。因應變種病毒肆虐，港府宣布20日起，提升美國等16個海外地區風險組別，其中高風險地區抵港畫一須在酒店隔離檢疫21天。衞生防護中心轄下科學委員會建議進一步收緊抵港人士檢疫安排，即使從中、低風險地區抵港，應至少隔離檢疫14天。

大公報報導，香港昨新增的三宗輸入個案均帶有L452R變種病毒，分別由瑞士、日本和馬來西亞抵港，其中一人稍早前已在香港完成接種兩劑復必泰疫苗。初步確診少於5宗，包括一名居於東涌、在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」任職的47歲女子，其感染源頭未明，無接種新冠疫苗，潛伏期內沒有外遊，14日最後一天上班，15日出現發燒等病徵，向私家醫生求診，之後到北大嶼山醫院急症室求醫，同日的深喉唾液樣本檢測呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株。

港府昨晚圍封女患者居住的東涌逸東（二）邨美逸樓，居民晚上約8時半起陸續下樓檢測，今早約7時完成。患者曾到訪的多個地點納入強檢。

因應變種病毒肆虐，港府宣布收緊入境檢疫措施，20日起將美國、法國等16個國家及地區，由中風險地區提升至高風險地區，抵港後畫一須在酒店隔離檢疫21日。至於澳洲就由低風險提升至中風險，若完成兩劑接種疫苗，並有抗體陽性證明，檢疫日數可減至七天。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌指出，香港由4月至8月15日，有52宗打完疫苗仍感染的輸入個案，當中只有88%可在抵港後七天內診斷出受感染，餘下個案在抵港第8至13天才確診，包括近日的38歲外傭。因此，若縮短抵港人士檢疫期至七天，會走漏12%輸入個案。

委員會建議由高風險地區抵港人士均須檢疫21天，由其餘地區抵港則要「14+7」。被問到上次放寬檢疫期，是否誤判形勢，許樹昌指上次出指引時，仍未有包括Delta變種病毒等數據，隨著數據更清楚，現時再作調節是很正常。

變種病毒 疫苗 香港

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