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港10天+0 打針熱潮減退 不接受寄血液返港檢測

香港新聞組／香港16日電
隨著香港疫情緩解，大批市民15日到中環摩天輪嘉年華場地消遣玩樂。（中通社）
隨著香港疫情緩解，大批市民15日到中環摩天輪嘉年華場地消遣玩樂。（中通社）

香港衛生防護中心公布，昨日僅新增一宗輸入確診個案，另錄得少於5宗初步確診個案。香港已連續10天沒有錄得本土個案。

香港01報導，新冠疫苗接種計畫推行171天，15日再多5.5萬人接種疫苗，累計接種約663萬劑疫苗，12歲或以上適合接種疫苗人士有54.8%已接種一針疫苗，然而，打針熱潮逐漸減退，預約人數連跌5天，降至1.17萬人，創近三個月新低。

另據大公報報導，由美國返港後確診感染新冠肺炎變種病毒的38歲女外傭，因縮短檢疫期而遊走社區六日，並被發現將自己的血清樣本由美國寄回香港化驗，以取得抗體檢測報告，衛生署昨日進一步透露，她是與僱主及僱主女兒一同回港，而為她化驗的是「栢立醫學化驗所」。有檢測業界人士表示，一向有樣本寄送回港化驗的安排。港府表示，已在網上更新有關抗體檢測的規定，列明須於香港採樣。

港府發言人昨晚表示，初步調查顯示該名女患者是於7月27日在美國化驗所抽取樣本，經當地化驗所送往香港，並由獲港府認可進行抗體檢測的栢立醫學化驗所檢測，結果顯示對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性。栢立醫學化驗所昨晚回覆傳媒表示，有關外傭的血液樣本是從香港私家診所收取，經核對轉介信的個人資料後進行化驗，化驗所不知悉血液樣本由美國寄往香港。

香港 檢測 疫苗

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