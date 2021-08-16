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越裔女在港為同鄉偽造疫苗接種紀錄斂財 警逮3人

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

受新冠疫情影響，不少公司要求求職者提供疫苗接種紀錄，一名越南裔清潔女工趁機提供「一條龍」服務，每次收取約600元（港幣，下同 ，約77美元）報酬，為同鄉偽造疫苗接種紀錄及假身份證，企圖於見工時瞞騙僱主。

大公報報導，被捕的兩女一男分別為越南裔女清潔工（48歲）、學生（14歲）及曬相店女負責人（41歲）。警方相信，越南裔女子為集團主腦，集團活躍於西九龍區一帶。案中兩名女子已被扣留調查。油尖警區重案組第三隊女高級督察陳嘉寶交代案情時說，13日傍晚6時左右，該越南女子帶同14歲兒子往九龍灣麗晶花園附近一間商場，把一批文件交與一間曬相舖。41歲店舖負責人收取金錢後，越南女子轉身離去。在場埋伏的警員當場將他們拘捕。

警方在店內檢獲11張偽造針紙、三張聲稱以健康理由不適合接種疫苗的偽造醫生紙、一張懷疑偽造核酸檢測報告、45組偽造疫苗接種紀錄電腦檔案。警方並檢走電腦及一部列印機。

其後，越南女子被押返灣仔寓所搜查期間，警方再檢獲一張假針紙、兩張假身份證及一張他人身份證，她涉嫌犯「管有偽造文書」、「管有偽造身份證」、「管有他人身份證」及「偽造文書」罪。警方仍在調查案件，不排除稍後會有更多人被捕。

陳嘉寶續指，那些虛假文件是售賣給一些沒有身份證的人以作求職之用，每次收取約600元報酬，部分假針紙料已流出市面。

陳嘉寶表示，假針紙與真的沒有明顯差異，一般市民難以察覺。她呼籲僱主提高警惕，當有求職者見工時，可利用驗證二維碼及港府「安心出行」手機軟件掃描器，檢查針紙真偽，針紙掃描後會顯示已接種疫苗者的姓名、身份證號碼及接種日期。

警方強調，使用或保管或管有偽造身份證屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。另外，使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年。

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