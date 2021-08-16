內地學者：職工盟、護協有違國安法風險

香港示意圖。圖／shutterstock

香港 兩個立場親泛民的民間團體──教協與民陣一周內先後宣布解散，內地學者田飛龍點名職工盟、香港護士協會偏離專業，明顯有違反港區國安法的風險；他認為反對派組織仍有生存空間，但須「整頓內部」，表明擁護一國兩制、愛國者治港等原則。

明報報導，標榜中間路線新思維主席狄志遠表示，新形勢下必須與中央政府、港府溝通，「不要讓中央或港府推算出（你是）一種反政府力量，要建立互信……，沒有信任就舉步維艱」。

據報導，全國港澳研究會理事、北京 航空航天大學法學院副教授田飛龍認為，教協與民陣考慮到自身法律風險等因素而決定解散，是中央施展「組合拳」下的現象。他認為其他與本土激進勢力同行、勾結外國勢力的組織也有壓力，點名提及職工盟、香港護士協會，指這些組織走政治化路線，「國安法前，在法律上是灰色地帶；國安法（落實）後具備明顯的違法性」。他認為，反對派組織仍有生存空間，但應參照國安法主動改革自身，進行「內部整頓」，並有實際行動落實改革，不能「蒙混過關」。

報導稱，教協解散前曾成立中國歷史文化工作 組，被視為向中央「示好」，但最終仍逃不過解散。全國港澳研究會副會長劉兆佳被問上述「示好」是否有效，他反問，「中央是否相信那一班人（教協）會向學生傳授正確的國家觀、民族觀、歷史觀呢？」至於泛民組織能否生存，他表示視乎組織有否違反國安法等，強調政府依法辦事。劉兆佳認為，中央的「組合拳」未完，追究組織屬於「治標」工作，掃除青年對國家的錯誤認識屬「治本」，料中央會繼續於意識形態的範疇多下工夫。