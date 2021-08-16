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香港未來還有抗爭遊行？ 端看港人抉擇

記者林汪靜／香港16日電

香港民陣昨宣布解散，香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽指出，香港日後申請大規模遊行將會變得更困難，爭取民主訴求將面臨嚴峻挑戰。國際特赦組織則形容民陣是在「香港警察和北京媒體騒擾相結合下」的長期詆毀與削弱能力行動中被迫解散。

BBC中文網引述國際特赦組織中國團隊負責人羅助華說：「自我審查格局還警示一個令人擔憂的骨牌效應，嚴厲的香港國安法觸發了獨立公民社會組織從這座城市加速消失。」

馬嶽則表示，香港政府在過去一年拒絕批准民陣的遊行申請，該組織可以做的事情不多，加上先後有不同組織成員退出，民陣的能力在解散前已經大減。他指出，有規模的香港公民社會組織先後解散，可能會導致更多組織尋求解散，日後難以出現與民陣屬於同等規模的平台，相信未來申請大規模遊行將會變得更加困難。

沒有了民陣的香港民主派怎麼辦？民陣召集人陳皓桓此前曾對BBC中文網表示：「香港未來還有沒有遊行，不是看政權如何打壓，而是香港人如何選擇。以前民陣會申請不反對通知書，可以用和平理性非暴力方式遊行，但未來很明顯，（香港）警方不會再批不反對通知書，市民上街可能會不合法，有要承受刑責的風險，這將會是香港人的選擇。」

香港 遊行 警察

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