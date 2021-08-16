香港最大泛民平台民陣解散 港澳辦：續查亂港組織

香港泛民主派最大平台、以主辦「七一」大遊行知名的香港民間人權陣線，15日宣布解散，結束19年歷史。圖為民陣發起2020年元旦百萬人大遊行。（路透）

香港 泛民主派最大的平台香港民陣，昨天宣布解散。民陣發表聲明說，近一年多來，各成員團體遭受打壓，公民社會面臨前所未有的嚴峻挑戰；召集人陳皓桓已因多宗案件身陷囹圄，祕書處無法維持運作，而在沒有成員參與來屆祕書處的情況下，只能無奈宣布解散。港澳辦強調「除惡必務盡」，指明要繼續調查反中亂港組織。

香港民陣（香港民間人權陣線）2002年9月13日成立，以針對基本法23條國安立法為初期工作，2003年發起50萬人「七一」大遊行 ，其後年年都有不同主題的大遊行，最高峰是反送中運動中的百萬人和200萬人大遊行。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

民陣8月13日召開周年大會，事後說出席成員團體一致議決由即日起解散，民陣約160萬港元（約20.5萬美元）的資產，將捐給合適的團體。民陣感謝香港市民19年來一直並肩同行，經歷反23條、反高鐵、雨傘運動，以及反修例運動，「讓訴求響徹整個城市」，讓民主自由種在人心，相信不同團體仍會堅守理念，「撐住公民社會」，「香港人加油，人在希望在」。

民陣高峰時期約有50個成員組織，港區國安法實施後，陸續有成員組織退出，目前有約8個成員組織留守最後。

民陣歷任14位召集人，有人因舉辦遊行集會而面對法律指控。2014年占領中環運動，時任民陣召集人楊政賢被捕；2019年「11」遊行，現任召集人陳皓桓被控組織及煽惑他人參與未經批准集結，判囚18個月。

民陣前召集人楊政賢說，過去12年港府不斷搜捕民主組織，即使民陣堅持和平合法，但如今重要人物都已被捕或坐監，反映極權只會盡一切方法清除異見聲音。但歷史證明，白色恐怖不能永遠持續，即使比香港更惡劣的地方，公民社會都不會消亡。

香港新聞組／香港16日電

明報報導，民陣宣布解散，國務院 港澳辦、中聯辦及新華社抨擊未停，一致定性民陣為「反中亂港」，須追究到底，港澳辦並強調「除惡必務盡」，針對不止於民陣一家，指明要「依法調查民陣等反中亂港組織涉嫌違法行為和活動」，堅決支持港府「深入推動各領域撥亂反正」。有學者預料，續有其他組織成打壓目標。

民陣臨時召集人鍾松輝拒再評解散原因。消息透露，民陣決定解散「是收到自稱中間人的警告，給予死線，限定時間內要解散，否則以國安法處理」。